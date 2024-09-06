殺狗｜出街不戴狗帶　毛孩追到女童狂哭遭爺爺摔斃　狗主抱屍痛哭

浙江杭州一名女子4日在自家社區遛狗未牽繩，毛孩疑似追趕嚇到路人小女孩，以致對方大哭。



女孩的爺爺見狀，一氣之下，將狗狗舉起來後，重摔在地，當場沒了呼吸心跳。

飼主跪在地上，抱著屍體痛哭不已。

杭州女子遛狗未牽繩，毛孩疑似追到小女孩大哭，女孩爺爺見狀摔死狗狗，飼主跪地痛哭。（微博@點時新聞）

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據《極目新聞》報導，社區的居民證實了此事，當下有不少人在圍觀。一名目擊者表示：

當下看到狗狗追著小女孩跑，以為是認識的，雙方在玩，所以眾人沒有上前制止。

影片中，女子坐在地上哭喊著，狗被摔死要對方過來查看。

對方堅稱，是狗狗讓孩子受到嚴重的驚嚇。女子則表示：

牠又沒有咬人，你把牠摔死了，牠不咬人的，沒有咬傷她啊！

在眾人的圍觀下，雙方僵持不下。

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相關影片引起網友兩派熱議，不少人認為，該位爺爺的行為太過分了：

那也是生命啊！

也有人指出：「遛狗不栓繩有錯在先，看見狗追小女孩不制止也有錯，很多喜歡狗的人沒意識到，有些人真的很怕狗，再小的狗也害怕。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】