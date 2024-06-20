新加坡門將成國足「晉級功臣」　訪上海與粉絲交流　對這事感震驚

在本月11日舉行的世界盃外圍賽上，新加坡門將哈辛辛尼（Hassan Sunny）高接低擋，作出11次撲救，儘管球隊作客仍以1：3不敵泰國，但卻令中國隊得以力壓泰國晉級下一圈。被視為國足晉級功臣的哈辛辛尼，也因此成為中國的大紅人，甚至有中國球迷利用哈辛辛尼在新加坡開設的熟食檔的付款二維碼，過數打賞對方。近日，哈辛辛尼到訪上海，除了和中國的粉絲互動交流外，還乘坐了南京路步行街有名的鐺鐺車。



哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。該比數也讓中國隊受惠晉級。（Getty Images）

哈辛辛尼到訪上海後，出現在黃浦區人民廣場來福士廣場，和粉絲互動交流，還乘坐了南京路步行街有名的鐺鐺車。

一些在步行街偶遇球星的市民相當驚喜，其中一位在南京路偶遇哈辛辛尼的球迷在獲得親筆簽名後表現激動，「看到他在中國成功出圈，我覺得他是值得的。因為他幫助中國球隊進入18強，表現得非常出色。但讓我萬萬沒想到的是，這麽快就能在上海看見他」。

哈辛辛尼表示，自己今次是第二次來上海，對比上一次來的2003年，這次來到感覺到了很多不同，並去了一些著名景點，如南京路步行街，也看到了東方明珠，「真的非常漂亮，很喜歡這座城市」。

對上海讚不絕口的他又指，他所到的每一個地方，都有球迷大聲喊出自己的名字，令他十分震驚，也讓本次的上海之行變得更加溫馨。

他最後表示想對粉絲朋友們說聲感謝，「正是因為有你們，我才有理由出現在這里，我愛你們正如你們喜歡我一樣」。而如果以後有機會的話，他還想再來一趟上海。