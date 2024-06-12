世預賽｢助｣國足晉級　新加坡旅遊搜索漲5倍　門將：謝謝CHINA！

近日，2026年世界盃預選賽、2027年亞洲盃預選賽正在舉行，6月11日晚，中國男足在首爾以0比1輸給韓國隊；不過當晚，靠著新加坡隊在泰國的「幫忙」，國足以格外驚心動魄的「極限優勢」力壓泰國隊，奇蹟般晉級世預賽亞洲區18強。



新加坡隊的門將桑尼昨晚撲救11次泰國隊進攻，意外成為本次中國國足的「大救星」，不少中國球迷難掩興奮，到新加坡駐華大使館賬號下評論，感謝桑尼的「神助攻」，還有網民給桑尼投資開的椰漿飯店舖遠程打錢。桑尼亦用中文回應感謝道，「謝謝China！」



6月11日，國足以0比1客場不敵韓國隊；這意味著當晚在泰國進行的新加坡與泰國的比賽成為國足的晉級關鍵。若泰國主場擊敗新加坡，國足將與泰國隊比較淨勝球（進球數和勝負關係）來決定能否出線。最終，新加坡以1:3的比分輸給泰國，卻意外「助」中國進入18強賽。

國足在第二圈分組賽最後一輪以0：1不敵韓國，但仍能以小組次名晉級。（路透社）

本場比賽，除了在第56分鐘打進世界波的凡迪外，另一個「助」國足晉級的重要人物就是40歲的門將桑尼。全場比賽，他完成11次撲救，沒有讓全線進攻的泰國隊進更多的球。即使到了補時階段，他也依然努力防守大門，甚至在第95分鐘因為拖延時間吃到黃牌。若桑尼多漏掉一個球，國足都將無緣18強賽。

中國球迷在網絡上隊對桑尼進行感謝，還有網民貼出桑尼在新加坡經營的椰漿飯攤位地址，呼籲：「有機會的話，大家到新加坡去幫襯一下！」 更有網民直接對著他網絡圖片中，椰漿飯店舖的二維碼付款打錢。桑尼用中文回應中國球迷：「謝謝，China！」而他的隊友則在一旁打趣說「He save China. （他救了中國隊）」。

還有不少中國球迷難掩興奮情緒，紛紛跑到新加坡駐華大使館的賬號評論區留言，高呼「中新友誼萬古長存！」「馬上去你們這消費。」「感謝新加坡！」。

6月11日賽後，據內地旅遊平台「去哪兒」指數顯示，新加坡瞬時搜索指數環比上周增長5.2倍。新加坡熱門酒店商圈為聖淘沙、濱海灣、魚尾獅公園、克拉碼頭。目前，新加坡仍有不少高檔豪華型酒店價格在千元以內。

新加坡旅遊搜索暴漲５倍。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬分析，目前新加坡對免簽，可以來場說走就走的新加坡之旅。除了打卡新加坡守門員桑尼的椰漿飯攤位，新加坡還有環球影城、聖淘沙、魚尾獅公園等景區，適合說走就走的周末短途遊。

去新加坡旅遊的，記得幫襯人家店舖一下下！



國外好多選手都是有主業、副業，咱們這都是專職，還搞成這樣



不得去門將他家開的店嗎



後續新加坡旅遊，必須去打卡該店



全體球員帶親友一起去吃椰飯



新加坡旅遊也確實是很方便



中國球迷用行動證明，中國人民不會虧待幫助過自己的朋友。

