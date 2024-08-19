受賄1200萬　中國足協原副主席李毓毅判監11年

8月19日，湖北省荊州市中級法院一審公開宣判中國足球協會原副主席李毓毅受賄一案，對李毓毅以受賄罪判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百萬元；對其受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫。



荊州市人民檢察院早前指控，2004年至2021年，李毓毅先後利用擔任上海市金山區委副書記、區長、中國足球協會副主席、中超聯賽有限責任公司董事長等職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在足球俱樂部聯賽保級、承攬工程項目等事項上提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計折合1200萬餘元（人民幣，下同）。

武漢市足球運動管理中心原主任付翔獲刑11年

除此之外，湖北省嘉魚縣法院19日一審公開宣判武漢市足球運動管理中心原主任、武漢市足球協會原常務副會長、秘書長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄一案，對付翔以貪污罪判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣二十萬元，以受賄罪判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣九十萬元，以行賄罪判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二十萬元，以單位行賄罪判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣十萬元，決定執行有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百四十萬元；對其貪污所得依法追繳，返還被害單位，對其受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。