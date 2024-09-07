國足恥辱性大敗後獲官方鼓勵要打出「血性」　網民群嘲：腦出血？

9月5日舉行的2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪比賽上，中國隊作客以0-7大敗予日本隊，創下世盃外史上最大敗仗。在恥辱性的失利後，國足接下來將回到主場，於9月10日在大連迎戰沙特阿拉伯。在球隊剛經歷完至暗時刻後，中國足協用實際行動表達了支持球隊的態度，足協主席宋凱等高層在7日中午趁與國足共進午餐之機，為全體將帥作了一番勵志講話，鼓勵全隊要在接下來的比賽打出血性。然而網民對此群起嘲諷，「腦出血？」、「若要踢出血性，你得先是血性男兒」。



9月5日，日本主場大勝中國隊7球。（Getty Images）

國足9月6日下午3時多由日本東京返抵大連，準備參加即將於10日晚進行的第2輪主場對陣沙特隊的比賽。

7日中午，球隊在駐地酒店共進午餐，宋凱與分管國家隊工作的足協副主席許基仁借此之機為全隊作了一番勵志講話。宋凱希望全隊能夠盡快從首戰失利的陰影中走出，保持全隊的穩定與團結，並以積極的姿態投入到接下來的備戰與比賽中，力爭在10日與沙特隊的比賽中，打出良好的精神面貌，打出主場氣勢，打出血性。

宋凱希望全隊能夠盡快從首戰失利的陰影中走出。（北青體育）

報道指，在東京客場遭遇重創後，中國足協並沒有過多苛責球隊，而是一如既往地支持球隊。兩位高層到隊探班，實際也表明，中國足協要在球隊經歷磨難的時候，堅定不移地與球隊在一起共渡難關。

而對於中國足協給予全隊及其本人工作的支持，主教練伊雲高域（Branko Ivanković）也表達了感謝。他曾表示，球隊並不應該因為一場失利，就失去繼續努力的勇氣與爭取餘下比賽勝利的信心。接下來，教練組會根據此前比賽暴露出的問題，在技戰術方面進行必要的調整。他本人也會加強與全隊每一名成員真誠溝通。

不過對於足協高層的講話，內地網民一面倒嘲諷，有人調侃道，國足打出的不是血性，而是「尿性」，還有人建議國足應該就地解散。

網民意見摘錄：

浪費錢第一名！

別丟人了，還踢？就地解散吧

血性？什麽血？來大姨媽了嗎？

鼓勵也不止一次兩次，再怎麽鼓勵，都是那沒血性的白斬雞！

從訓練的懶散樣，就已經預測了結果

沒有實力才會要強調血性的

棄權才判0：3，不用那麽丟人

建議輸了拉去俄烏戰爭，絕對打得出血性

若要踢出血性，你得先是血性男兒，你得要先有血性

能不能打出血性不清楚，打到鼻青臉腫倒是很有可能……

沒有技術的國腳，宛如泥水工去造飛機

反正即使輸0比70，也不影響他們拿高薪，輸球無所謂啦

老外把足球當一個追求的職業，中國把足球當作賺錢工具。本質區別

