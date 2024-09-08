颱風摩羯｜海口最美網紅餐廳慘遭｢撕碎｣　大樹連根拔起城市如叢林

9月6日16時20分、22時20分，颱風摩羯先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情。海口一家位於海邊的網紅餐廳亦遭「摩羯」撕碎，360度最美海景餐廳變成廢墟，損失慘重。

本次災情導致海口全市126.81萬人受災，直接經濟損失達263.24億元（人民幣）。



位於海口海邊的「星空之境」餐廳以360環海美景，以及晚上璀璨燈光被譽為海口最美網紅餐廳，吸引不少市民遊客前去遊玩。颱風摩羯過後，餐廳內設施被湧入的雨水、海水淹沒，外牆玻璃全部被震碎，幾乎所有設施被毀。

除網紅餐廳外，海口多家高檔酒店亦損毀嚴重。海口麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton），經歷「摩羯」後，酒店外牆被吹毀剝落嚴重，企業標誌亦掉落無處可尋。

經歷颱風摩羯前的Ritz Carlton。（中央氣象台）

經歷颱風摩羯後的Ritz Carlton。（中央氣象台）

海南省防禦颱風「摩羯」緊急指揮部7日召開記者會，海口市長丁暉介紹，受颱風「摩羯」影響，截至9月7日17時，海口全市受災人口126.81萬人，緊急轉移民眾10.55萬人，需救助民眾20.98萬人，因災意外死亡1人，倒塌房屋401間，損壞房屋32424間，樹木倒伏167800餘株，農作物受災面積56742公頃，造成直接經濟損失約263.24億元。

颱風「摩羯」席捲海南海口後，城市樹木綠化被連根拔起，居民在「叢林」中搶救家園。

「摩羯」過境後，海口城市如叢林。（視覺中國）

「摩羯」過境後，海口城市如叢林。（視覺中國）

「摩羯」過境後，海口城市如叢林。（視覺中國）

「摩羯」過境後，海口城市如叢林。（視覺中國）

「摩羯」過境後，海口城市如叢林。（視覺中國）