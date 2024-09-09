深圳商場扶手電梯｢飛起來了差點吃人｣　突傳巨響　客服：發生故障

內媒《南方都市報》報道，在9月7日，有網友發布影片稱，在深圳南山區的寶能環球匯西麗店，有一層的扶手電梯「差點吃人了」。8日，該商場客服人員稱，當時扶手電梯發生故障，但無人受傷，目前正在維修。



據事發後的畫面可見，該扶手電梯最底的一級踏板掀起，大量市民圍觀。

據事發後的畫面可見，該扶手電梯最底的一級踏板掀起，大量市民圍觀。

網友描述稱，深圳一商場「電梯差點吃人了」「一聲巨響，回頭一看，電梯飛起來了。」其發布的影片顯示，一扶手電梯發生故障，多人在旁圍觀。此外，該網友還留言回覆評論區稱，事發寶能環球匯西麗店，沒有人受傷。

寶能環球匯西麗店。（網絡圖片）

寶能環球匯西麗店。（網絡圖片）

寶能環球匯西麗店客服人員表示，確有扶手電梯發生故障，但無人受傷，目前正在維修。

有網友發布影片稱，在深圳南山區的寶能環球匯西麗店，有一層的扶手電梯「差點吃人了」。（南方都市報）

寶能環球匯西麗店。（網絡圖片）

寶能環球匯西麗店。（網絡圖片）