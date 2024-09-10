內地27歲健身網紅溺亡　事發地為未開發景點　已封鎖禁止遊客進入

9月5日，在社交平台上擁有10萬多粉絲的27歲健身博主劉燦，在重慶市南川區一地溺亡，有傳他可能是在戶外拍攝素材時發生意外。

據介紹，其溺亡地為一處尚未開發的景點。目前，事發地已被封鎖，禁止遊客入內。



《極目新聞》報道，劉燦溺亡地位於南川區頭渡鎮前星村尚未開發的景點「一線天峽谷」。該景點離重慶主城區約150公里，氣候清涼、泉水清澈，有瀑布、潭水，更有「一線天」絕壁景觀。在社交平台上，不少戶外愛好者都發布該景點的絕美照片，在夏季有不少遊客來遊玩避暑。

擁有10萬粉絲的27歲健身網紅劉燦不幸溺亡。（影片截圖）

擁有10萬粉絲的27歲健身男網紅不幸溺亡。（影片截圖）

在前星村經營民宿的老闆稱，在下遊淺水的地方玩水、露營會非常舒適，但建議不要去玩溯溪或溪降，特別是上遊的「一線天峽谷」，該處往上是絕壁陡峭，往下的潭水極深，非常危險。該景點未被開發，安全設施缺乏，村內也沒辦法把四面八方都圍起，很難管理。

曾在當地玩過溪降的戶外愛好者介紹，「一線天峽谷」的溪降路程不短，通過至少要一至兩個小時。即使在夏天，峽谷內水溫也只有十多度，穿溯溪服都會覺得很冷，不少人在溪降過程中體力不支，此前還聽說有人天黑後在「一線天峽谷」溪降，結果被困一夜。

南川區頭渡鎮前星村尚未開發的景點「一線天峽谷」。（極目新聞）

據此前報道，劉燦是重慶健體運動員，曾獲得多個健體比賽冠軍，他也是動漫角色扮演者，在社交平台上十分活躍。9月6日，劉燦的社交平台上發文稱，劉燦9月5日因意外、溺水去世，終年27歲。劉燦的告別出殯儀式已於9月7日完成，其好友透露，劉燦的遺體已在江南殯儀館火化。

劉燦曾在多個遊樂場擔任兼職NPC。（影片截圖）