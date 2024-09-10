有片｜青島交警駕私家車逆行遭停職　曾懟正向車主：我逆行怎麼了

內媒《新京報》報道，有網傳影片顯示，青島一輔警駕駛私家車逆行，且回懟正向車主「我逆行怎麼了，我有急事」。警方今（10日）發佈警情通報指涉事輔警已被停職。



由影片可見，兩車是相反方向。（影片截圖）

9月9日，一段青島輔警逆行的影片引發關注，影片中逆行的輔警駕駛一輛黑色私家車，且並未佩戴安全帶，也沒有警號，該名輔警對正向車主說：「我逆行怎麼了，我有急事。」

該名車主則質問輔警：「老百姓有監督義務和責任，怎麼了，不行？」，又指「你這個態度還不好，警號也沒戴，安全帶也不系，還逆行。」

青島交警駕私家車逆行遭停職。（影片截圖）

青島交警駕私家車逆行遭停職。（影片截圖）

有網民評論，「前有路虎女逆行打人，現有輔警逆行有急事，難道開車逆行是青島的慣例？」「難道逆行已蔚然成風」。但也有人指「實話說，從視頻裏沒看出警務人員有什麼問題」。

女司機逆行打尖，狂摑退伍軍人致流血，警｢拘10天罰1千｣遭疑過輕。（影片截圖）

女司機逆行打尖，狂摑退伍軍人致流血，警｢拘10天罰1千｣遭疑過輕。（影片截圖）

根據此前報道，上月青島便有一女子逆行打尖不成，追尾前方巴士，但她卻怪罪對向正常行駛的司機不讓路，對其瘋狂辱罵兼連摑10幾巴致流血，更囂張大喊「逆行怎麼了？打你怎麼了？」，引發熱議。

青島市公安局今日（10日）發佈情況通報：2024年9月9日，網傳一輔警駕駛私家車交通違法，經核實系交警支隊市南大隊輔警。交警支隊已對涉事輔警停職，依法依規嚴肅處理。