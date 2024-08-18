心急送弟妹上興趣班　江西少年無牌騎電單車飛馳被交警攔下

江西吉安市交警近日執勤時，發現一名14歲少年騎電單車在路上飛馳，身後更有2名小乘客。原來，少年的父母未能趕回家，他又著急送弟弟妹妹上興趣班，便在無駕駛執照的情況下，直接騎電單車上路。



《央視新聞》報道，江西吉安遂川交警近日在路口執勤時，發現一名少年騎電單車從遠處快速駛來，身後還有兩名孩子，遂將他們攔下。

該名少年稱，當時父母未能趕回家，又著急要送弟弟妹妹上興趣班，他便取走家中的車匙，直接騎電單車上路。交警依法暫扣電單車，用警車兩個孩子送往目的地後，通知少年的父親到場。

江西吉安市交警執勤時，發現一名14歲少年騎電單車在路上飛馳，身後更有2名小乘客。（影片截圖）

江西吉安市交警執勤時，發現一名14歲少年騎電單車在路上飛馳，身後更有2名小乘客。（影片截圖）

遂川縣公安局交警大隊警員陳義賢介紹，根據法律規定，駕駛二輪摩托車（電單車）必須年滿18周歲，且需要考取駕駛證。若未成年人違規駕駛車輛並引發交通事故，所造成的法律後果將由父母或監護人承擔。

公安部道路交通安全研究中心宣傳教育研究部助理研究員李君介紹，研究發現，涉及未成年人傷亡的交通事故中，監護人監管不力的佔據百分之六十以上。

該名少年交代，當時父母未能趕回家，又著急要送弟弟妹妹上興趣班，他便直接騎電單車上路。（影片截圖）

該名少年交代，當時父母未能趕回家，又著急要送弟弟妹妹上興趣班，他便直接騎電單車上路。（影片截圖）

根據《道路交通安全法》規定，駕駛自行車（單車）必須年滿12周歲，駕駛電動自行車（電動單車）必須年滿16周歲。

近年來，騎行電動自行車低齡化現象日益突出。根據公安部道路交通安全研究中心的事故案例數據分析，不滿12周歲騎單車與不滿16周歲騎電動單車，分別佔騎行事故的7.5%和10.3%。