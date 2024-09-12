55歲外賣｢單王｣車上猝死　上月出事故斷腳　為500元日做逾16個鐘

9月6日凌晨1時，有人發現杭州餘杭區雅居樂花園小區附近有一名55歲外賣員從5日晚間9時後一直在躺在送外賣用的電動自行車上，附近的人一開始以為他是睡著了，直到同行搖醒他才發現他沒有反應，發現該外賣員已經身亡。相關新聞曝光後引起極大關注。



內媒曝光更多該外賣員的淒慘身世，有知情人指，該名外賣員是附近有名的「單王」（指一天跑很多單外賣），一天工作16個小時以上，經常一天睡三四個小時，「上個月還出了一次事故，腿骨折了」。



一名中年外賣員在等單時猝死在外賣車上。（影片截圖）

一名中年外賣員在等單時猝死在外賣車上。（影片截圖）

一名中年外賣員在等單時猝死在外賣車上。（影片截圖）

內媒《界面新聞》的報道引述在事發附近跑外賣的騎手胡先生指，這位外賣大哥是附近有名的「單王」，經常一天睡三四個小時。一天跑夠500元（人民幣，下同）才下班，下雨天更是要求跑夠700元，「都是為了家」。

上月曾出事故斷腳

同在一個商圈某大型連鎖藥店工作的張先生指，這位外賣員是湖北咸寧人，有兩個兒子。「聽說大兒子已婚，小兒子16歲在杭州綠城足球學校上學」。他稱，這位外賣員是生活壓力大，拼命跑單才導致猝死，「他上個月還出了一次事故，腿骨折了。沒想到這個月就離開了」。

一名中年外賣員在等單時猝死在外賣車上。（極目新聞）

一天工作16個小時以上

張先生指，「他工作的強度挺大的，一天工作16個小時以上。每天早上5點出去工作到上午9點，中途休息2小時，之後中午12點工作到下午2點，下午5點工作到晚上10點，凌晨12點工作到凌晨2點回家睡覺，然後就是早上5點又出去工作了」。

張先生說：「他和小兒子租住在一起，妻子在大兒子家幫忙照顧孫子。他們在杭州租住的房子離商圈有些距離，為了節約時間，多跑些單，這位外賣大哥偶爾睡在商圈。」

另據《縱覽新聞》報道，一名知情人表示，今年過年的時候，這位外賣員才換了一輛新一點的電動自行車，之前自己也多次勸說這位外賣員不要這麼拼命，但他一直說「習慣了」。

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