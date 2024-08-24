內地揭「幽靈」外賣店亂象：牌照地址相片造假　廚房實與垃圾相鄰

官媒近日揭露內地外賣店家亂象，部份外送平台上的高分店家被曝是使用假地址、假照片的「幽靈」店舖，甚至連營業執照和食品經營許可證也租借造假，更有店家開在回收廠旁邊，衛生環境堪憂。



央視記者實地走訪外賣平台「餓了麼」上評分4.9/5分、排名放心點榜昌平區燒烤熱銷榜第六名的店家「望京燒烤」，發現店家在平台上顯示的地址造假，平台上標稱的地址是北京市昌平區北七家鎮東沙各莊村293號，可當地實際是一幢居民樓，住戶甚至沒聽過有這家店。

經核實，北京東沙沈新商店（沈某）未在其註冊地址開展經營活動，而是將證照租借給張某某，供其在美團、餓了麽等外賣平台註冊使用。至於平台上呈現寬敞明亮的餐廳照，其實也是「照騙」。

「望京燒烤」的真實模樣與平台宣傳的有頗大出入。（央視新聞）

目前，執法人員已對「望京燒烤」負責人張某某、北京東沙沈新商店（沈某）涉嫌存在的相關違法行為立案調查，涉事店鋪已停業整頓並在所有外賣平台下架。

而另一家在兩個外賣平台上評價均在4.6分以上的品牌連鎖餐廳「夠粵·正宗隆江豬腳飯·湯」，影片展現的製作過程乾凈衛生，卻被揭實際開在回收廠旁邊。

記者現場發現一個「實況廚房」的招牌，下面除了有外賣員進進出出，不時還有運送廢品的車出現。進去後，記者發現其為一個廢品回收站，廢品垃圾堆砌有兩層樓高，空氣中瀰漫一股嗆人的味道。

「實況廚房」的招牌下除了有外賣員進進出出，不時還有運送廢品的車出現。（央視新聞）

進去後，記者發現其為一個廢品回收站，廢品垃圾堆砌有兩層樓高。（央視新聞）

而「實況廚房」就在距離廢品堆五六米遠的地方，其衛生環境堪憂，油污、污水遍佈各處，門簾上沾滿了黑色的污垢，庫房的食材、貨物和生活用品隨意擺放。

令人震驚的是，宣傳片中乾凈衛生的「夠粵·正宗隆江豬腳飯·湯」，正正就是「實況廚房」內的一個餐飲檔口，其廚房墻面污漬斑斑，竈台上結滿油污，菜板周圍滿是污垢和殘渣，熟食製品隨意地用盆扣在案板上。值得一提的是，這家餐廳僅在一個外送平台就能月賣3000多單。

「實況廚房」內衛生環境堪憂。（央視新聞）

報道指，在「實況廚房」內還有30多間外送餐廳，皆使用一樣的營業執照和食品經營許可證，但實際經營者和證照上登記的經營者沒有任何關係。負責人更表示，他只租房，不參與經營，每一間餐廳都是獨立營業的。然而，按照外賣平台的說法，上線的外賣店鋪都應取得獨立的營業執照和餐飲經營許可證。

隨後，記者訪問到一位自稱某外賣平台區域負責人，他指出，沒有證照的，可以去美食城租借執照。調查發現，在兩家外賣平台上，這種租借營業執照開辦外賣店家的現象都並不少見，在北京市的建外SOHO、馬連道和天通苑等地方，都有很多類似的外賣店家聚集場所。而這種租借執照開的外賣店，即使被投訴也可以換店名繼續營業。

針對上述企業存在的問題，朝陽市場監管局已立案調查。目前，相關企業已就上述問題開展整改整頓工作，線下門店均已自行停業，線上外賣平台也已下線。下一步，朝陽區市場監管局將進一步加大對網絡餐飲經營等重點領域的監管力度，對發現的違法違規問題嚴肅查處，保障民眾生命健康安全。