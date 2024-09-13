香港｢美誠月餅｣內地月銷5千萬勝美心　疑似冒牌被揭：在港無門店

近日網民關注，深陷於論風波的「瘋狂小楊哥」及其旗下各大主播直播間均有在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌來它是來自香港的高端品牌，月餅有99元3盒、169元3盒等不同款式，據第三方資料平台，香港美誠品牌在抖音近30天的銷售額已經超過了5000萬元，這一成績與知名香港月餅品牌美心相當，而在銷量上則遠超美心。



不過內媒卻發現，美誠月餅不只在香港沒有線下的門店也沒有線上的門店，意即美誠月餅在香港根本買不到，遭質疑是「假香港品牌」。



小楊哥在直播間強調，「美誠」的月餅是來自香港的高端品牌。(淘寶)

「美誠」的月餅宣稱它是來自香港的高端品牌。(淘寶)

美誠月餅註冊地確實為香港

內媒報道，「美誠」月餅無論從外形、名稱、還是主打產品「流心月餅」上看，都很容易讓人聯想到美心月餅，而頂着「香港」的字樣，「香港美誠」被包裝為一款經典的高端月餅。

天眼查APP顯示該公司的確註冊於香港，「香港美誠月餅」的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，在其官方網站介紹中該品牌成立於2019年，隸屬於香港美誠食品集團有限公司。

天眼查APP顯示該公司的確註冊於香港，「香港美誠月餅」的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司。(網絡圖片)

不過該品牌被網民發現在香港根本買不到。香港最大的網購平台HKTVmall檢索「香港美誠」、「美誠月餅」等均未獲得相應結果。「香港美誠月餅」的多位代理商也證實，「這家公司在香港沒有門店」，產地基本都是廣州和佛山。

網民點睇

這種不知名的品牌都是靠網紅帶貨才有銷量。

香港註冊就香港月餅了？瑞士註冊就瑞士手錶了，法國註冊就法國包​​了？

可能是主播抽成高才會推薦這類牌子。

現在月餅越來越難賣了，需要靠炒作。

