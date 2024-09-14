「美誠月餅」遭質疑是假香港品牌　曾志偉早前現身直播間帶貨

深陷於論風波的「瘋狂小楊哥」及其旗下各大主播直播間近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌。據第三方資料平台，香港美誠品牌在抖音近30天的銷售額超過5000萬元人民幣，成績與知名香港月餅品牌美心相當，銷量上則遠超美心。然而，內媒卻發現，美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。另一方面，知名香港藝人曾志偉曾現身小楊哥該月餅帶貨直播間。



根據直播回放的片段，無線電視總經理（節目內容營運）曾志偉8月出席「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。值得一提的是，早前當小楊哥宣布要來港開辦分公司時，他更在片中大爆「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。

曾志偉出席「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。（影片截圖）

曾志偉曾被指是香港分公司的老闆。（影片截圖）

而在開幕禮過後，曾志偉與小楊哥一起直播帶貨，當推銷到月餅時，曾志偉的兒媳王敏奕也一同出鏡。

而曾志偉介紹王敏奕時，說她是「我兒子的媳婦」，小楊哥隨即教曾志偉說：「你說她是你兒子的媳婦，你直接說她是你兒媳婦不就行了嗎，是不是？」曾志偉之後回應「啊，對！」，王敏奕則表示「學會了，學會了」。

曾志偉與小楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）

當推銷到月餅時，曾志偉的兒媳王敏奕，以及糖妹也一同出鏡。（影片截圖）

而曾志偉介紹王敏奕時，說她是「我兒子的媳婦」，小楊哥隨即教曾志偉說：「你說她是你兒子的媳婦，你直接說她是你兒媳婦不就行了嗎，是不是？」（影片截圖）

曾志偉之後回應「啊，對！」，王敏奕則表示「學會了，學會了」。（影片截圖）

此外，邱淑貞女兒沈月和其父沈嘉偉亦有現身，身穿黑色露肩連身裙的沈月對著鏡頭和大家打招呼。還有一眾香港藝人，包括馬國明、陳展鵬、蕭正楠、劉穎旋、莊思敏、吳業坤等都有現身直播間。

邱淑貞女兒沈月和其父沈嘉偉亦有現身。（影片截圖）

身穿黑色露肩連身裙的沈月對著鏡頭和大家打招呼。（影片截圖）

一眾香港藝人，包括馬國明、蕭正楠、莊思敏等都有現身直播間。（影片截圖）

眾人合影。（影片截圖）

眾人合影。（影片截圖）

據早前報道，「美誠」月餅無論從外形、名稱、還是主打產品「流心月餅」上看，都很容易讓人聯想到美心月餅，而頂着「香港」的字樣，「香港美誠」被包裝為一款經典的高端月餅。

小楊哥在直播間強調，「美誠」的月餅是來自香港的高端品牌。(淘寶)

天眼查APP顯示該公司的確註冊於香港，「香港美誠月餅」的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，在其官方網站介紹中該品牌成立於2019年，隸屬於香港美誠食品集團有限公司。

天眼查APP顯示該公司的確註冊於香港，「香港美誠月餅」的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司。(網絡圖片)

不過該品牌被網民發現在香港根本買不到。香港最大的網購平台HKTVmall檢索「香港美誠」、「美誠月餅」等均未獲得相應結果。「香港美誠月餅」的多位代理商也證實，「這家公司在香港沒有門店」，產地基本都是廣州和佛山。

據《九派新聞》報道，該月餅目前仍在三隻羊的授權賬號售賣，標價為169元3盒，物流信息顯示商品發貨地為清遠。河南澤槿律師事務所陳貞律師就事件表示，如果產品產地與廣告宣傳、實物標識不符，可能構成欺詐行為，消費者有權要求相應的賠償。