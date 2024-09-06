江蘇女稱山姆超市鮮肉月餅吃出牙齒　直言：太嚇人了

內媒《紅星新聞》報道，9月4日，江蘇有女子拍片指在當地山姆超市購買的鮮肉月餅中吃出了牙齒。常州山姆會員店的工作人員回應稱管理層已在處理。常州市新北區市監部門則表示，他們已介入處置該事件。



女子稱月餅中吃出牙齒。（影片截圖）

女子稱月餅中吃出牙齒。（影片截圖）

據《小政視頻》報道，近日，有一名江蘇常州的女子拍片稱，她在當地山姆超市購買了鮮肉月餅，其家人在月餅中吃出了疑似牙齒的異物。當地山姆會員店的工作人員回應稱管理層已在處理。

內媒《紅星新聞》報道，月餅生產廠家負責人劉女士表示，生產程序中有碎肉、X光檢測等環節。生產中不可能將牙齒類異物包進月餅。劉女士稱，曾通過山姆向消費者索要異物送檢，但遭到了對方的拒絕。目前，廠里已把該批次月餅的生產閉路電視片段發送給山姆超市和常州市監部門調查。

女子稱月餅中吃出牙齒。（影片截圖）

女子稱月餅中吃出牙齒。（影片截圖）

常州市新北區市監部門表示，他們已介入處置該事件：「如果有食品安全問題，將對商家進行處罰」。

網民評論：

「好了，今年的月餅錢省了，我已經快看吐了」

「五人月餅」

「第一感覺，可信度不高」

「鮮肉月餅，有牙齒？」

「媽呀，我剛吃完一盒」

「我天，最好是假的吧，好可怕」

