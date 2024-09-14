華女遊印尼竟訂到「幽靈酒店」：地址電話均虛假　訂單莫名消失

近日，一名在印尼峇厘島旅遊的楊姓女子向內媒爆料，指自己在旅遊票務網站上提前預訂的酒店，在實際上竟然並不存在。對此，客服表示，網站沒有跟境外酒店進行直接合作，而是通過代理和供應商合作。



據《讀特新聞》報道，事主楊女士稱，其5月在去哪兒網預訂了位於印尼峇厘島東部的佩妮達島的酒店住宿，酒店名稱為「烏梅薩里努薩」，入住日期為9月8日。預訂後，楊女士隨即收到「酒店訂單已確認」的消息，頁面包含酒店地址、電話等信息。

佩妮達島以原始的自然風光和壯觀的海岸線而聞名，入住當日，楊女士如期與2名女性朋友在佩妮達島包車遊玩，到了下午5點準備前往酒店休息。然而，她根據預訂信息在島上找了該酒店3個多小時都找不到，「當地司機也找不到酒店地址，酒店電話也聯繫不上」。據她透露，當她撥打訂單上的酒店電話，對方卻回覆自己並非酒店方，稱她打錯號碼，令她懷疑訂單上的酒店地址、電話均為虛假信息。更甚的是，當天她再上去哪兒網搜索，發現該酒店已經下架。

訂單上的酒店地址、電話均為虛假信息。（讀特新聞）

事主根據預訂信息在島上找了該酒店3個多小時都找不到。（讀特新聞）

最後，楊女士迫於無奈只好在當晚重新預訂酒店，「佩妮達島比較原生態，很少有路燈，歷經幾個小時都沒有找到酒店，我們3個女生筋疲力盡，同時感到非常害怕，只好臨時重新訂酒店入住」。

報道指，該酒店雖在去哪兒網上已搜索不到，但在攜程上仍有信息，不過亦處於無法預訂狀態。令人疑惑的是，攜程上顯示的多張酒店圖片都並非實拍，而是3D渲染圖片。Google地圖則顯示該酒店永久停業，但地址與去哪兒網訂單提供的地址也不一致。

攜程網上已無法預訂涉事酒店。（讀特新聞）

多張酒店圖片為3D渲染圖片。（讀特新聞）

Google地圖則顯示該酒店永久停業，但地址與去哪兒網訂單提供的地址也不一致。（讀特新聞）

另一方面，楊女士曾聯繫去哪兒網客服，其國際酒店部工作人員以及國際酒店代理商均向楊女士表示，無法聯系上該酒店。楊女士表示，事發至今，去哪兒網沒有對酒店情況作出解釋，沒有提供任何實際幫助，也沒有退回虛假酒店的費用，甚至後台相關訂單都莫名消失了。

後台相關訂單莫名消失了。（讀特新聞）

而去哪兒網客服回覆記者查詢時表示，境內酒店上架去哪兒網平台需提供營業執照、特種行業經營許可證、消防檢查合格證、衛生許可證、稅務登記證等，但境外酒店情況卻不太一樣。目前，去哪兒網沒有跟境外酒店進行直接合作，而是通過代理和供應商合作。至於酒店的資質證明，則沒有要求多長時間一定要更新，平台會不定期抽查。如果收到酒店的負面反饋較多，平台會再次去審核酒店的相關資質。

據楊女士提供的付款信息顯示，酒店預訂費用收款方為北京嘉信浩遠信息技術有限公司，天眼查顯示，北京趣拿信息技術有限公司為該公司100%持股股東。