上海遊客布吉島酒店驚見床上有糞便　遭恐嚇不得聲張

上海的翟女士與親朋好友一行人，2月11日至16日赴泰國布吉島度假。 不過在第三天，卻有意想不到的事情發生了！翟女士一行人在床上發現了不明來源的、摻雜有廁紙的一坨排泄糞便。隨即向工人員投訴，竟然被威脅不得聲張。

上海旅客興高采烈的出國遊完，卻碰上房間內有糞便的事。（看看新聞）

據早前報道，上海翟女士等親友一行人前往泰國旅遊，下榻布吉島的心愛度假村酒店。遊玩了幾天，在2月13日回到酒店房間，卻發現房間內有一坨糞便。

於是，翟女士與酒店進行交涉，部門負責人在看完走廊監控表示，根據刷門卡記錄，只有翟女士自家人以及酒店工作人員進出過，而沒有刷卡記錄的時段的監控，他們則沒有調取查看。

酒店人員還表示，這些糞便可能是翟女士的孩子不小心留下的。對此，翟女士回應，首先兒童因為進食原因，糞便形態沒有那麼堅硬，其次，該房間是她父母居住的房間，她的父母從未負責給孩子換尿布等事宜，孩子不可能在老人的房間裡排泄。

同一時間，翟女士也向泰國警方報警，警方前來了解情況，但根本沒有進入房間查看，也只是看了刷門卡記錄相關的監控，並沒有發現異常。

翟女士向員警表示，她只是想知道糞便的由來，酒店是否還因此存在其他安全隱患，在做筆錄的過程中，接待的員警也表示這家酒店在當地只能算兩星，但在內地「途牛旅遊網」上，這家標注的是四星級以上。

警察建議翟女士繼續和酒店協商解決，檢查下行李如果有東西丟失可以再找警方。

心愛度假村酒店被內地旅遊網站標記為四星以上，但當地警方卻指出這家酒店僅有二星。（看看新聞）

另一方面，酒店的前臺負責人處理問題態度則一直較差，表示只能給他們更換相隔較遠的同級別的房間，其他的一概不知、不能予以處理，而且酒店更高級別的主管當天已下班，要等待次日再能處理。然而隔日，前台負責人又表示主管一周都外出開會，無法解決，至今酒店只是推卸責任，更沒有作出任何解釋。

翟女士同時第一時間也聯繫了途牛旅遊網的客服，表示希望酒店酒店方作出賠償或補償，途牛客服聯繫酒店後，說酒店不同意她的要求，並繼續推卸責任說是孩子弄的。

圖為上海遊客提供的文字聯繫。（看看新聞）

隨後兩天，途牛客服表示售後正在聯繫解決，但事件始終沒有新的進展。翟女士稱相關客服在一個途牛客戶群中發廣告資訊，但面對她提出的問題卻甚少回應，最終客服還將翟女士移出客戶群，只在私下單獨與其交流。

與此同時，酒店方則要求翟女士歸還房卡，他們要將房間打掃給新的客人入住，並且威脅如果告訴其他客人，酒店可以報警並趕翟女士等人走。

翟女士氣憤之餘，再次催促途牛客服解決事件，途牛表示已經由相關經理來著手處理，直到2月16日翟女士不得不按期坐飛機返回上海，途牛方面給出的回覆是，「周六是泰國的休息日，要等到下周一（2月18日）再進行溝通。」

（看看新聞）