深圳南山學校保安持械暴打家長至頭破血流　官方：保安情緒失控

9月14日，南山區教育局發布情況通報，9月13日15時50分許，在前海港灣學校門口發生一起學校保安員持械暴打學生家長(男)並導致該家長受傷事件，該名家長被打至頭破血流。據了解，保安已經被刑拘。



網傳影片中，校門口有一名男子出血倒地不起，一名保安持械擊打男子頭部，手段需兇狠，圍觀群眾不斷叫「停手、停手」，另外有人幫該名家長止血。網傳消息稱，發生糾紛的原因是該名學生家長在接孩子放學期間，學校保安勸告其後退，這名家長未及時後退，因此被保安暴打。



教育局通報稱，前海港灣學校學生家長王某某到達學校西門後，欲進入學校安全控制區，與當值保安員侯某某發生言語衝突，並持手機拍攝侯某某，侯某某情緒失控，持叉桿擊打王某某，導致王某某頭部、手部受傷。

學校接報後立即安排校醫到場救治，隨後協助120將王某某送至醫院治療， 公安機關迅速到場控制侯某某。

目前，王某某傷情穩定，侯某某已被公安機關依法刑事拘留。區教育局和學校相關負責人迅速到院看望慰問傷者。該案件公安機關正在進步偵辦中。

在前海港灣學校門口發生一起學校保安員持械暴打學生家長。（影片截圖）

在前海港灣學校門口發生一起學校保安員持械暴打學生家長。（影片截圖）

在前海港灣學校門口發生一起學校保安員持械暴打學生家長。（影片截圖）

在前海港灣學校門口發生一起學校保安員持械暴打學生家長。（影片截圖）

南山教育局稱，將積極配合司法機關做好後續依法處置工作，並規範整頓校園安保隊伍在確保校園安全和秩序的基礎上，進一步提高安保人員文明執勤素養，杜絕此類事件發生。