三隻羊下架「香港美誠月餅」 已連續三年售賣 市場監管部門調查
撰文：朱加樟
出版：更新：
深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。
內媒《新黃河》報道指，9月14日晚，「三隻羊」旗下抖音的直播間終於停止銷售美誠月餅。面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。在2023年，「三隻羊」發布的影片中自稱「去年一場直播賣了10萬單」，顯示「三隻羊」已連續三年售賣美誠月餅。
《新黃河》報道指，三隻羊集團創始人張慶楊（瘋狂小楊哥）、張開楊（瘋狂大楊哥）早前不遺餘力推廣美誠月餅。
報道又指，截至14日傍晚，三隻羊集團旗下另一帳號「瘋狂小楊弟」直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」，對這款產品的介紹和銷售也在繼續。對網友來說，這很容易讓人混淆，誤以為美誠月餅和美心月餅一樣，都是香港品牌。
報道指，收到貨後，很多消費者發現，買到手的月餅和張慶楊、張開楊在直播中宣傳的並不一樣。早在一年前，消費者在追評中評價美誠月餅「太甜、膩人，甜得發苦，一點都不好吃」，「難吃得要死，以為小楊哥賣的不會錯，看來是我高看了」。
張慶楊展示的美誠月餅中，流心幾乎溢出，消費者收到後才發現，流心很少，「跟直播完全沒法比，裡面黑松露少，月餅還小，完全不值」。這樣的購物經歷，甚至讓用戶對網購產生質疑，意識到「再大的主播也不可信」。
市場監管部門已介入調查
美誠月餅的產品信息顯示，該產品實際產地是在廣州和佛山。內媒《瀟湘晨報》報道指，涉事產品生產地之一為廣州花都，廣州市花都區市場監管局工作人員表示，已經關注到此信息，轄區市場監管所已經介入調查。