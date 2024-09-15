三隻羊下架「香港美誠月餅」　已連續三年售賣　市場監管部門調查

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。



內媒《新黃河》報道指，9月14日晚，「三隻羊」旗下抖音的直播間終於停止銷售美誠月餅。面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。在2023年，「三隻羊」發布的影片中自稱「去年一場直播賣了10萬單」，顯示「三隻羊」已連續三年售賣美誠月餅。



面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。（《新黃河》）

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

《新黃河》報道指，三隻羊集團創始人張慶楊（瘋狂小楊哥）、張開楊（瘋狂大楊哥）早前不遺餘力推廣美誠月餅。

報道又指，截至14日傍晚，三隻羊集團旗下另一帳號「瘋狂小楊弟」直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」，對這款產品的介紹和銷售也在繼續。對網友來說，這很容易讓人混淆，誤以為美誠月餅和美心月餅一樣，都是香港品牌。

報道指，收到貨後，很多消費者發現，買到手的月餅和張慶楊、張開楊在直播中宣傳的並不一樣。早在一年前，消費者在追評中評價美誠月餅「太甜、膩人，甜得發苦，一點都不好吃」，「難吃得要死，以為小楊哥賣的不會錯，看來是我高看了」。

張慶楊展示的美誠月餅中，流心幾乎溢出，消費者收到後才發現，流心很少，「跟直播完全沒法比，裡面黑松露少，月餅還小，完全不值」。這樣的購物經歷，甚至讓用戶對網購產生質疑，意識到「再大的主播也不可信」。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

市場監管部門已介入調查

美誠月餅的產品信息顯示，該產品實際產地是在廣州和佛山。內媒《瀟湘晨報》報道指，涉事產品生產地之一為廣州花都，廣州市花都區市場監管局工作人員表示，已經關注到此信息，轄區市場監管所已經介入調查。