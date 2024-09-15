官媒批美誠月餅有名無實：香港月餅香港買不到　讓人詫異費解

深陷輿論風波的「瘋狂小楊哥」及其旗下各大主播直播間近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，連藝人曾志偉也曾現身小楊哥該款月餅的帶貨直播間。但內媒卻發現，美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。



官媒人民網發表評論批評美誠月餅「有其名而無其實」，又稱主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律規束。



曾志偉與小楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）

當推銷到月餅時，曾志偉的兒媳王敏奕，以及糖妹也一同出鏡。（影片截圖）

小楊哥在直播間強調，「美誠」的月餅是來自香港的高端品牌。(淘寶)

人民網的文章稱，在「瘋狂小楊哥」被曝賣槽頭肉做的梅菜扣肉、假茅台、假牛肉卷後，如今又被曝直播間月銷5000萬元（人民幣，下同）的香港月餅在香港卻根本買不到。調查顯示，這款名為香港美誠品牌的月餅，品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司註冊於香港，但多名代理商均表示：「這家公司在香港沒有門店」，產地基本都是廣州和佛山。一時間，#月銷5000萬元的香港月餅香港買不到#衝上熱搜。

文章稱，「香港月餅香港買不到」，讓很多人詫異和費解。對於普通消費者來說，他們一看到冠以「香港」二字，就滿懷期待，充滿購買意願。如果他們知道香港美誠月餅有其名而無其實，不僅在內地生產，而且專門瞄準內地不知情的消費者，還有購買熱情嗎？

文章稱，無論生產企業還是銷售者，打的是「馬虎眼」，玩的是「信息差」，以此「蒙蔽」消費者，賺得盆滿缽溢。從法律上，無論生產還是營銷都需遵紀守法，而像這種品牌在香港、銷售「專供」內地的行為，是否構成欺詐，不可輕下結論，當由權威機構認定。

文章最後稱，有網友認為，「瘋狂小楊哥」營銷香港美誠品牌，對消費者構成誤導，涉嫌欺詐，應承擔法律責任。這種判斷是否屬實，應交由法律裁定。可確定的是，無論消費者權益保護法還是食品安全法，都明確了相應的法律界限，主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律規束。