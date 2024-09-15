成都5歲童趴地玩耍遭輾斃　司機被判全責申請覆核　警方重新調查

今年4月，四川成都一名5歲女童在小區路面上玩耍時，被一輛剛從停車場起步的Tesla 輾過身亡，25歲司機張某涉嫌過失致人死亡罪被刑拘，後以交通肇事罪被移送起訴。交警部門認定張某承擔此事故全部責任，但張某不服提出覆核申請。

9月14日，成都市公安局雙流區分局通報，交警部門正在市公安局交通管理局的指導下，進一步開展調查取證工作，將依法依規予以責任認定。



女童獨自玩耍遭車輛輾亡

事發於今年4月5日。閉路電視畫面顯示，下午2時43分許，張某上車後未有立即關門開車；約1分鐘後，女童獨自在停車位前面的道路上行走玩耍，並在張某右側大概第二個車位前方2米處蹲下玩耍。

在女童蹲下第30秒後，張某關門開車並向右轉彎，但駛出不到5秒，車輛從女童身上輾過。張某下車查後，發現車後約1米處有女童趴在地上，於是急忙跑回車上拿出手機報警。

4月5日，張某在小區停車場駕車輾過一名5歲女童，女童搶救後不治。圖為張某和女童位置。（上游新聞）

通話記錄顯示，張某先後撥打120、110求救報警。閉路電視畫面顯示，約1分半鐘後陸續有小區居民趕到現場圍觀並呼救。《上游新聞》報道，張某家屬稱，事發後約3、4分鐘，女童家長才趕到現場，張某一直留在現場；救護人員到場搶救，可惜女童最終不治，張某當場被警方帶走。

交警認定司機負全責

事發當日，張某因涉嫌過失致人死亡罪被刑事拘留，4月19日被批准逮捕；5月7日，警方將張某以過失致人死亡案移送檢方。檢方將案件移送法院時，將罪名變更為交通肇事罪。

起訴書顯示，張某因未安全觀察起步路況導致車輛碾壓蹲在地面玩耍的女童，致她當場死亡。經鑑定，女童死因符合車輛擠壓致重型顱腦損傷死亡。

箭頭所指為當時張某停車位置，三角形位置為女童所蹲位置。（上游新聞）

交警部門認定，張某的行為是造成事故的全部原因。檢方認為，張某負事故全部責任，應當以交通肇事罪追究其刑事責任。由於張某自動投案並如實供述，可從輕處罰或減輕處罰；認罪認罰，可以從寬處理，建議判處其有期徒刑2年，緩刑4年。

張某家屬稱，該案於7月19日一審開庭，其辯護律師提出異議，稱交警部門出具分析只描述了事故全部原因，而沒有認定張某負全責。同時，法院方面宣布延期審理。

7月30日，交警部門出具交通事故認定書。交警認定，張某承擔此事故全部責任，女童不承擔此事故責任。

7月30日，交警部門就此事故出具的交通事故認定書，認定張某全責。（上游新聞）

肇事者家屬提出覆核申請

《上游新聞》報道，張某家屬稱，女童被輾斃令人無比心痛，誰都不願意看到。他們向女童家屬道歉，主動協商賠償事宜並墊付喪葬費用，但至今仍未獲對方諒解，「畢竟他們失去了家人，還是一個5歲的娃娃」。

對於張某被認定為事故全責方，張某家屬提出異議，認為當時女童趴在道路中間，高度不足30厘米，處於張某視野盲區，超出正常駕駛應當預見的範疇。

行車記錄儀顯示，車輛輾過女童前，前置鏡頭畫面中未顯示有女童身影，直到輾過時車身才有晃動感；車輛右側鏡頭顯示，在車輛前輪壓過女童身體後才有半截手臂露出，並記錄了女童被後輪輾壓的瞬間。

張某家屬稱，女童並非小區居民，其父母在小區2號門外開店；事發時，沒有監護人陪同女童活動，因此女童父母應當對事故承擔部分法律責任。同時，事發路段有物業管理，物業在明知沒有監護人陪同的情況下，是否盡到相應安全管理義務等問題，都有待商榷。

交警部門出具的覆核意見。（上游新聞）

8月6日，張某家屬向交警部門提出覆核申請。9月3日，成都市公安局交通管理局覆核認為，此前交警部門作出的道路交通事故認定存在「認定事實不清」，責令原辦案單位重新調查、認定。

9月14日，成都市公安局雙流區分局通報，交警部門正在市公安局交通管理局的指導下，進一步開展調查取證工作，將依法依規予以責任認定。