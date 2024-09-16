美誠月餅｜曾志偉與三隻羊位列抖音帶貨銷量前三 天貓京東也有售
撰文：朱加樟
出版：更新：
近日內地主播帶貨平台「三隻羊」力推的「香港美誠月餅」被揭沒有在香港出售或製造，產品產自廣州及佛山廠房，曾志偉曾現身「瘋狂小楊哥」該月餅帶貨直播間，也捲入「月餅風波」。
內媒《第一財經》16日更引述「蟬媽媽」數據報道指，在抖音電商平台上，近30日內該款黑松露流心奶黃月餅禮盒裝銷量10萬至25萬，銷售額最高約4200萬（人民幣，下同），傭金佔比約1%。帶貨銷量前三位分別為曾志偉、美誠禮官方旗艦店（美誠月餅官方銷售門店）、三隻羊網絡，佔比分別為45.1%、17.76%、10.83%。
《第一財經》報道又指，蟬媽媽數據顯示，近90天，曾志偉抖音粉絲量自342.9萬漲至405.2萬，增長高點即發生在8月21日，單日新增粉絲59.6萬。
曾志偉與三隻羊公司之間也曾有過合作。在8月21日，三隻羊控股（香港）有限公司正式開業。開業現場，曾志偉、譚詠麟、鍾鎮濤等藝人出席晚宴。小楊哥此前曾公開表示，曾志偉是三隻羊香港分公司老闆。
報道指，除了抖音平台外，天貓與京東也在售賣美誠月餅，且商品標注了「香港美誠」，相關產品廠名均為廣州市美誠食品科技有限公司。