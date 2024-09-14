全紅嬋家遭圍堵　民眾無人機偷拍引公憤　村幹部：勸阻無效會擊落

9月12日全紅嬋回到湛江麻章鎮邁合村老家引發眾多關注，自全紅嬋回到老家後家門口日夜有眾人圍集，不少網民持續發布全紅嬋家附近的影片，其中包括許多她在屋內活動的細節包括有網民稱，「全紅嬋在家就是這麼隨性，用腳關門都那麼的熟悉」、更有網民拍下全紅嬋家二樓晾著的衣服問道「這是嬋寶的衣服嗎……」，更有網民清晰地拍到全紅嬋在院子活動的身影，疑似是用無人機拍攝。



9月14日，邁合村村幹部證實，村裏此前在8月發現過一次無人機在全爺爺家航拍的情況，之後全部禁止了，但這次全紅嬋回家後也有人在全紅嬋爺爺家上空航拍。對此村裏也派了很多人巡邏值守，如果發現無人機的話，會提醒對方不能再繼續飛行拍攝，否則可能會將無人機打落。



有網民發現有網民發布的影片角度疑似是用無人機拍攝。（網絡圖片）

全紅嬋家日夜被包圍她黑臉喊｢回去！太吵了｣ 邁合村每晚9點封村

據此前報道，全紅嬋於12日返家，期間還請圍觀群眾吃西瓜，但到了晚間，門外的人群亦未散去。在晚上10時多，全紅嬋現身一樓露台，高聲叫喊「小聲一點」、「回去吧！明天再來」、「回去！回去！你們別圍在這裏」及「回去吧！太吵了」。當時入屋前，她仍禮貌向門外的人揮手道別。

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不過13日一早，睡眼惺忪地全紅嬋穿著睡衣，臉色不悅地大喊「回去吧！這裡太吵了！」，有目擊者稱，全紅嬋回屋時「摔了門」。

當地回應「封村」和設置護欄：不影響出入

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據當地網民發布的一張邁合村村委會通知顯示，為了不影響村民正常勞作休息，每天21時起邁合村不再對外開放，21時30分攤販開始收檔。還有影片顯示，有村民稱，因熱度太高村裡晚上7時就封村了。

據當地網民發布的一張邁合村村委會通知，當地晚間部隊外面遊客開方。（網絡圖片）

全紅嬋家門口擠滿圍觀群眾。（影片截圖）

13日上午，麻章鎮政府工作人員表示，並非是「封村，村子還是可以正常出入」，「只是這幾天大概（晚上）八點半、九點鐘就要收檔了，不能賣了。影響人家休息了」。

邁合村一名村幹部則稱，有提前在村子各個路口設置通知，也會勸導外地遊客晚上九時後不要再進村子，「畢竟是個村子，不是個公園」。

對於全紅嬋家門口設置護欄，該村幹部稱是因為打卡的人太多，而家門口前比較窄，「交警這樣圍著，就不會那麼堵了」。

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律師：涉嫌侵犯肖像權、隱私權

全紅嬋這次回家被粉絲和圍觀者長時間拍攝和直播，對此，北京市中聞（長沙）律師事務所體育法律師劉凱表示，這等蹭流量行為嚴重影響了全紅嬋和家人及社會的正常生產生活秩序，已涉嫌違法。

《網絡直播營銷管理辦法（試行）》中明確規定，直播營銷人員不得在涉及國家安全、公共安全、影響他人及社會正常生產生活秩序的場所從事網絡直播營銷活動。

同時，民法典規定自然人享有肖像權。全紅嬋家門口的圍觀者進行直播，很多人可能通過這些視頻獲取流量甚至經濟利益，未經許可使用她的肖像進行商業化，是明顯的肖像權侵犯。即使沒有商業目的，未經許可的公開使用也構成對肖像權的侵犯。

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律師建議，全紅嬋及其他名人遇到類似情況時，可以通過法律、媒體平台和執法部門等舉措來維護自己的合法權益。

例如，通過媒體平台發布聲明，呼籲公眾尊重個人隱私，減少對其私人生活的干擾。再次，尋求當地政府和警方的幫助。如情況嚴重影響到個人生活，全紅嬋可以向當地公安機關報案，要求其介入，以維護公共秩序並防止過度聚集影響居民生活。

最後，如果圍觀者和直播者持續未經許可拍攝、使用她的肖像，且造成了明顯的隱私侵害或肖像權侵犯，全紅嬋可以對侵權者提起民事訴訟，要求侵權者停止侵害、刪除相關視頻，賠償精神損失。