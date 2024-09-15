全紅嬋回家遭瘋狂民眾圍堵拍攝　人民日報批侵私隱：無底線博流量

9月12日全紅嬋回到湛江麻章鎮邁合村老家引發眾多關注，自她回到老家後家門口日夜有眾人圍集，不少網民持續發布全紅嬋家附近的影片，更有人使用無人機拍攝全紅嬋在院子活動的身影。



官媒《人民日報》15日發文稱，希望這些人適可而止，不要再為流量圍觀炒作，給全紅嬋帶來更多困擾。針對「無底線博流量」等亂象，主管部門一直在嚴厲打擊。突破法律和法規的邊界，必將承擔法律責任。



有網民發布的影片角度疑似是用無人機拍攝。（網絡圖片）

全紅嬋家門口擠滿圍觀群眾。（影片截圖）

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《人民日報》的文章稱，從媒體報道看，圍觀者中更多的還是為蹭熱度、博流量。有網友就評價，「他們喜歡的不是全紅嬋，而是有全紅嬋的朋友圈」。其中一些自媒體帳號的行為可以說很不光彩，為了流量和利益，全天候將鏡頭對準這位尚未成年的運動員，實時向網絡披露一切動態。這次全紅嬋回家，又成了他們搶流量的機會。

文章稱，關心關注運動員是好事，但行為必須合乎法律和社會規範，絕不能只要「流量」沒了「邊界」。某些極端的「關注」行為背後，是對個人私隱的侵犯。

文章稱，針對過激圍觀行為，當地有關部門有必要採取措施，維護正常秩序。同時，網絡平台針對這類行為，也應進一步拿出相應措施，讓違規蹭流量的人得不償失，讓突破邊界的行為受到應有處罰。

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全紅嬋喊：回去！太吵了

據早前報道，不少網民持續發布全紅嬋家附近的影片，其中包括許多她在屋內活動的細節，有網民發影片稱「全紅嬋在家就是這麼隨性，用腳關門都那麼的熟悉」、更有網民拍下全紅嬋家二樓晾著的衣服問道「這是嬋寶的衣服嗎……」，網絡上還有一段全紅嬋在院子活動的身影，疑似是用無人機拍攝。

邁合村村幹部證實，村裏此前在8月發現過一次無人機在全爺爺家航拍的情況，之後全部禁止了，但這次全紅嬋回家後也有人在全紅嬋爺爺家上空航拍。對此村裏也派了很多人巡邏值守，如果發現無人機的話，會提醒對方不能再繼續飛行拍攝，否則可能會將無人機打落。

當地回應「封村」和設置護欄：不影響出入

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據當地網民發布的一張邁合村村委會通知顯示，為了不影響村民正常勞作休息，每天21時起邁合村不再對外開放，21時30分攤販開始收檔。還有影片顯示，有村民稱，因熱度太高村裡晚上7時就封村了。

據當地網民發布的一張邁合村村委會通知，當地晚間部隊外面遊客開方。（網絡圖片）

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