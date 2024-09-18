5年前被判定不孕不育　《消失的她》原型官宣生子：終再擁抱奇蹟

電影《消失的她》的原型王暖暖（化名），2019年在泰國被丈夫推下懸崖，奇蹟生還，惜未能保住腹中胎兒。曾被判定不孕不育的王暖暖，9月17日在社交平台公布喜訊：「2102個日夜，終於再次擁抱了奇蹟……終於盼來了我的皮夾克，母子平安」。



王暖暖在社交平台公布喜訊：「我聽到了這個世界上最動聽的聲音。當看到他稚嫩小臉的那一刻，過去五年來所有艱辛，全都消散了。還好我沒放棄，沒放棄自己，也沒放棄你」。網民紛紛送上祝福，「祝福暖暖，往後餘生，一切平安順利」「真心祝福你 餘生暖暖」。

電影《消失的她》的原型王暖暖，9月17日在社交平台公布誕子喜訊。（影片截圖）

電影《消失的她》的原型王暖暖，9月17日在社交平台公布誕子喜訊。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，王暖暖感謝大家的關心，「最大感想是每個生命都來的好不容易。未來的計劃是好好搞事業，帶著孩子好好生活」。

對於備受關注的離婚官司，王暖暖表示離婚正在訴訟，由於案情比較複雜，她一直等待開庭。不少網民好奇孩子的父親身份，王暖暖曾在社交平台上回覆「試管」二字。

另《紅星新聞》報道，王暖暖稱，當初得知自己懷孕後開心驚喜感動，「畢竟是辛苦才盼來的」，但懷孕過程比正常孕婦承受了更多痛苦，「我的髖關節承受能力有限，疼痛加劇，更瘸了……當寶寶出生那一刻，我感覺心裏踏實了」。

王暖暖表示，還沒為孩子想好小名，希望粉絲們幫她一起取名。至於孩子父親身份等隱私問題，她則不打算公布，「畢竟我的情況特殊，不具有普適性」，只希望孩子將來能夠健康快樂成長，「希望他有感受幸福的能力」。

電影《消失的她》的原型王暖暖，9月17日在社交平台公布誕子喜訊。（影片截圖）

據此前報道，2017年，王暖暖在一場聚會上認識俞某冬，後來兩人結婚，但婚後的俞某冬露出真面目，喜歡賭博並且欠有外債。王暖暖不斷幫丈夫還賭債，直至2019年3月，剛懷孕的王暖暖得知俞某冬再欠下200萬賭債，但她只同意幫忙償還一半。眼見拿不到錢了，俞某冬幫王暖暖購買保險，受益人是他。

2019年6月9日，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園看日出時，被俞某冬推下懸崖。幸她被遊客發現後送院，經搶救後奇蹟生還，但腹中胎兒存活到5個半月時，因其身體原因流產。

2023年6月，泰國皇家法庭三審判決結果公布，俞某冬蓄意謀殺未遂的罪名成立，被判囚33年零4個月。該案三審判決為終審判決。俞某冬被判需支付民事賠償520萬泰銖（折合約121萬港元）。