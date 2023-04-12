泰國殺妻斂財｜墮崖孕婦至今無法離婚：被無形的枷鎖困住只能忍受

2019年6月9日，中國一名王姓孕婦與丈夫俞某冬在泰國遊玩時，丈夫為侵吞巨額財產而將其推下懸崖。王女士全身多處受重傷骨折，醫生稱其可能終身無法行走。

月初，王女士在微博公開自己的康復過程，經過3年的康復治療，終於能夠再次站立行走。

網民亦非常關心她能否擺脫前夫開啟新生活，對此，昨日（11日）王女士回應，由於沒有離婚證，她只能默默忍受。



據此前報道，2019年6月9日，來自江蘇的王姓孕婦與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，期間其丈夫為獲取高額保險賠償金，將王女士從高崖推落。

王女士被推下懸崖後，全身17出骨折「渾身能斷的全斷了」，打了100多根鋼釘。她曾被醫生告知有可能終身不能行走。而腹中5個月大的胎兒在其治療期間，由於需要服用大量藥物，也無奈流產。

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案件於2020年3月在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某冬犯蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。但是2021年，泰國法院二審宣判認定，丈夫俞某冬是一時衝動，沒有提前謀劃實施謀殺，故裁定改為其監禁10年。

由於其夫被判坐監，王女士一直未能進行離婚訴訟。「這個官司一直不能結束，婚姻關係也不能結束。」在昨日的影片中，王女士稱，「目前在法律上仍然是他的妻子，我正在努力擺脫這個身份，努力讓自己從他的陰影裡走出來。」

王女士發影片稱，名不副實的婚姻像是枷鎖。（微博@王暖暖summer）

王女士稱，許多網民發信息鼓勵她堅持下去，讓她在治療期間打開了自己封閉的心。雖然曾被深深傷害過，但仍熱愛這個世界、渴望家庭的溫暖。雖然嘗試註冊相親網站，但因沒有離婚證，全被拒絕。王女士聯繫的相親網站回應稱，雖然王女士各方面都非常優秀，但沒有離婚證無法為其提供服務。

王女士表示，離婚訴訟需要在其夫的刑事判罰結束後，才可進行民事訴訟。一直不能結束的婚姻關係，像一個無形枷鎖一樣，將她困住。