反向騙取電詐分子逾1800元「出國路費」　雲南兩男被行拘

不少詐騙分子都會以「高薪資、高職位」等條件誘騙國內「人才」出國「就職」，然而，近日雲南昭通彜良縣兩名男子卻反向設置圈套予「電詐分子」，從而騙到1800多元人民幣的「出國路費」。目前，二人分別被當地警方行拘。



據彜良縣公安局消息，在展開涉詐工作研判時，奎香派出所民警發現轄區居民周某、袁某存在涉詐嫌疑，遂傳喚二人接受調查。經查，周某因長期待業在家無經濟收入來源，便邀約好友袁某一同前往昭陽區辦理護照，然後下載名為「x機」的聊天軟件並搜索「xx交流群」等群聊。進群後，二人發現有人發布高薪招聘人員的信息，周某於是主動聯繫對方了解招聘的具體內容，並獲對方開出讓他去國外某地當「公司高管」，「年薪20-30萬」的誘人條件。

周某馬上明白這是電信網絡詐騙中常見的詐騙套路，頓時產生想跟對方「玩一玩」的心理。於是，周某佯裝答應對方開出的條件，聲稱自己還要帶一個朋友過去，並以要住宿、吃飯為理由向對方騙取出國的路費。以此方式，周某、袁某最終騙取境外詐騙分子1800多元。

對話紀錄。（澎湃新聞）

奎香派出所迅速立案調查，快速收集證據材料。目前，周某、袁某已分別被行政拘留7日、5日，並收繳違法所得。