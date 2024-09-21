國泰航空：拒絕2位滋擾他人顧客未來搭乘任何國泰集團航班

小紅書有網民發帖爆料稱自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，理由是「妨礙」到看電視。周六（21日）下午，國泰航空向內媒回應稱，將拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班。



據《界面新聞》報道，國泰航空方面稱，經調查發現，於9月17日CX253航班上，兩名顧客因為座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執並作出語言和行為騷擾。期間，機組人員多次進行調解和勸阻，但兩名顧客未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排了特選經濟艙以調換座位。受影響乘客調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為進行了勸誡並給予了兩次嚴重口頭警告。

國泰航空稱：「保障每一位顧客的安全和權益是我們首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，我們始終保持零容忍的態度。因此，我們根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，將拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班。」

國泰又表示，公司一向重視顧客安全和旅程體驗，絕不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響的顧客再次致歉。

國泰航空表示，拒絕2位滋擾他人顧客未來搭乘任何國泰集團航班。（資料圖片）

相關新聞：國泰機上因椅背問題狂罵女子「大陸妹」 夫婦惹眾怒：影衰香港人

據早前報道，小紅書帳戶「金玥霖」指自己9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班。在飛機平穩飛行後，她調整座椅靠背，結果後排的婦人讓她把椅子收起來，原因是妨礙她老公看電視。

事主婉拒後，對方便開始把腳伸到前面的把手上，踢事主的手臂，瘋狂地罵她。事主警告對方不要再推，但婦人未有收斂，在發現事主粵語不是很流利後，開始用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。期間，事主多次向空姐尋求協助，然而空姐卻讓她調整靠背，讓事主震驚，「因為那時不是用餐時間」。調解不成後，後排的大叔開始瘋狂地推事主的椅背，頻繁地故意撞擊椅子。

事主控訴被用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。（影片截圖）

婦人不止出口術，還出腳踢向事主的座椅。（影片截圖）

不想妥協的事主再次叫來空姐調解，並非常絕望於不能換座位。而空姐一走，婦人又開始在耳邊罵她和大陸，「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」，甚至對著鏡頭舉中指；得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺，「我瞬間感覺到安全距離嚴重被侵害」。

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主和大陸。（影片截圖）

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主和大陸。（影片截圖）

得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺。（影片截圖）

終於，兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼，現場開始群情激憤，幾乎整個機倉的乘客都不齒於兩夫婦如此欺負一名年輕女孩，紛紛站出來，「真的不要欺負人小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」、「別說你是香港人啊欺負人」。

最後，空姐用換座位的方式解決，不過對於國泰的處理，事主表達不滿，「如果沒有人幫我說話呢？讓我繼續忍讓嗎」。