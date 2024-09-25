有片｜越野車翻側滾落司機拋出車外　官方：比賽取消或涉非法改裝

雲南昆明有越野車在越野場地上坡時翻側滾落，司機被拋出車外受傷骨折，幸無生命危險。有傳涉事場地是由當地一名知名的越野愛好者私挖，事後已被封鎖，相關越野車比賽活動已停止。知情人士稱，若有違法改裝等行為，有關部門會依法作出處理。



影片顯示，一輛黑色越野車連翻多圈滾下山坡，身穿白色T恤的司機被拋出車外，跌落車身後再反彈落地。旁人立即上前查看，試圖將其攙扶坐起。司機受傷後及時送院救治，他之後在社交平台上拍片報平安，稱「自己沒有大的問題，骨折休息幾天就好了」。

一輛黑色越野車連翻多圈滾下山坡。（影片截圖）

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事發地位於昆明安寧市八街鎮。《澎湃新聞》報道，知情人士介紹，事發地疑為一礦場，並非公共道路，是私人組織的活動，無官方參與；司機有配戴安全帶，但車輛翻滾撞擊時安全帶被「彈開」。

據介紹，該活動名為「雲南百車大戰」，發起人為某越野車隊隊長，在某社交平台上擁有115萬粉絲。9月15日，該發起人在網上宣布即日起開始接受報名，「不管開什麽車都可以過來玩」，並稱將在安寧八街的活動場款待前來的車友，此次活動不設任何獎金，是車友之間相互認識交流的機會。

司機落地後，旁人立即上前查看，試圖將他攙扶坐起。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，知情人士透露，涉事活動是私人自發組織，不符合需經公安機關審批許可的活動範圍，有關部門正在調查活動中涉及的交通違法行為。若發現有涉嫌違法改裝等行為，公安機關交通管理部門會依據有關規定作出處理。