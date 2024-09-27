｢伯仁因我而死，有罪｣　貴州懶警｢知匪不追｣致再犯死罪遭判刑1年

貴州省六盤水市近日審理一宗警察因懶政不追，致嫌犯再犯重罪的案件。2019年2月，某派出所謝姓員警處理一宗搶劫案，確認嫌犯王某涉案重大，卻未進一步追查。結果王某在之後犯下強姦、殺人等重罪，最終被捕並被判處死刑。由於怠忽職守，謝姓員警被判刑一年。



綜合《瀟湘晨報》、《極目新聞》等內媒報道，根據六盤水市中級人民法院公開的二審刑事裁定書，謝姓員警在2019年已鎖定王某為搶劫案嫌疑人，卻因工作不負責任，未及時對其追逃或立案，導致王某在2020至2021年間先後犯下入室盜竊、故意殺人、強姦等罪行，最終由其他公安機關抓獲，並被判死刑執行。

圖為庭審現場。（極目新聞）

裁定書指出，一審法院認為，派出所在辦理明確且簡單的案件時，接報警人員應擔任主偵辦人員直至案件移交起訴。若遇到疑難複雜案件則應報由上級決定是否移交刑事偵察大隊辦理。但謝姓員警在處理該案件中，僅簡單走訪嫌犯居住地，未深入偵查或移交相關部門。

2020年6月，當另一名被害人遇害後，警方偵查發現嫌犯仍是王某。此時，謝姓員警才意識到2019年的搶劫案未依程序處理，並在2020年6月12日補報該案。但由於謝員的怠忽，王某繼續犯案，造成了更大的損失。2021年10月，六盤水市人民檢察院在辦理王某案時，發現謝員的疏忽行為，並於2023年對謝員提起訴訟。

二審法院駁回了謝員的上訴，認定其不正確的履職行為與王某後續犯罪之間存在直接關聯，構成怠忽職守罪，維持原判處有期徒刑一年。