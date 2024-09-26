三隻羊回應被罰：就直播中涉虛假宣傳致歉 全面開展公司內部整頓
撰文：盛昀
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26日晚，合肥市聯合調查組擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。三隻羊公司官方微信公眾號發佈聲明，向消費者誠懇致歉，並全面開展公司內部整頓。
據合肥三隻羊網絡科技有限公司官方微信公眾號消息，合肥三隻羊網絡科技有限公司發佈聲明。以下為聲明全文：
近期有關我公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。我們全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。
我們將按照《中華人民共和國消費者權益保護法》《網絡主播行為規範》等相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。
再次向廣大消費者、粉絲朋友、公眾及媒體朋友們致以誠懇歉意！
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