三隻羊回應被罰：就直播中涉虛假宣傳致歉　全面開展公司內部整頓

26日晚，合肥市聯合調查組擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。三隻羊公司官方微信公眾號發佈聲明，向消費者誠懇致歉，並全面開展公司內部整頓。



「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

據合肥三隻羊網絡科技有限公司官方微信公眾號消息，合肥三隻羊網絡科技有限公司發佈聲明。以下為聲明全文：

近期有關我公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。我們全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

我們將按照《中華人民共和國消費者權益保護法》《網絡主播行為規範》等相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。

再次向廣大消費者、粉絲朋友、公眾及媒體朋友們致以誠懇歉意！