三隻羊涉虛假宣傳月餅等　官方曾秒刪通報被質疑「地方包庇企業」

抖音平台頭部主播「瘋狂小楊哥」（實名張慶楊）及其旗下直播間「三隻羊」帶貨的香港「美誠月餅」，日前被曝在香港買不到，引發廣泛關注。事件持續發酵，合肥市聯合調查組9月26日通報，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。同晚，合肥市市場監管局通報稱，對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查。另一方面，合肥高新區管委會此前曾就此事通報，但發布不久即秒刪。此舉引發爭議，輿論更質疑是「地方包庇企業」。



據《南方都市報》報道，9月17日，合肥高新區市場監管局曾發布通報稱，已對三隻羊網絡科技有限公司涉嫌誤導消費者等行為立案調查。當日，合肥高新區管委會官博通報稱，該區市場監督管理局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，但發布不久即秒刪。此舉引發爭議，被質疑是「地方包庇企業」。

18日，記者曾致電合肥高新區市場監管局，該局工作人員稱事件仍在調查處理，還需要一定時間。至於通報為何秒刪以及「地方包庇企業」的質疑，該工作人員均未作正面回應，僅建議關注官方後續通報。

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

合肥市聯合調查組通報指出，9月19日，合肥市成立聯合調查組，針對網絡反映的合肥三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨中存在的有關問題開展調查。三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

美誠月餅宣傳指銷售高端月餅。(網絡圖片)

三隻羊公司直播推介「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推介信息宣稱該產品為原切肉。三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的信息進行推介。鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉。上述行為構成虛假的商業宣傳。

通報還提及三隻羊公司帶貨「御徽緣梅菜扣肉」「兔年生肖茅台酒」的調查情況，指出結合證人證言、視頻資料、賬目清單等，證實小橙優選提供的「御徽緣梅菜扣肉」原料為五花肉。至於「兔年生肖茅台酒」的情況，通報表示三隻羊公司在直播中，根據委託方提供的信息推介商品。針對網上關於部分發貨商品與正品不符的信息，因發貨方在外市，按照地域管轄原則，將相關線索移送發貨方所在地相關部門核查處理。

通報指出，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。