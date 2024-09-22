震撼錄音檔瘋傳　三隻羊小楊哥旗下美女主播被爆集體陪睡高層

內地抖音網紅「瘋狂小楊哥」近來風波不斷，繼傳出出軌女徒弟、販售假香港月餅後，現又傳出旗下女主播驚爆「集體陪睡」高層主管，震撼錄音檔曝光，震驚內地網絡！



內地網絡20日瘋傳一段長達2分10秒錄音檔案，指是小楊哥公司「三隻羊」董事「盧文慶」醉酒後所言，其中還夾雜著一名女子提醒他房間裡裝有「靜音器」，勸其別再說下去，但「盧文慶」完全沒理會。

其中一名被指曾陪睡的三隻羊女主播卓仕琳（IG@_4370058）

其中一名被指曾陪睡的三隻羊女主播卓仕琳（IG@_4370058）

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音檔中「盧文慶」指稱小楊哥外遇對象「沫沫」（徐子昕）是出來賣的，勾引了老闆，是他親手把沫沫送進去的，「她不進去誰進去」遭到這樣的結果是自找的。

「盧文慶」還提到即便三隻羊都離開了，他也毫無畏懼：

我想捧誰就捧誰，我想讓誰火，誰就能火。

自陳認識的主播多的是，既然是他要力捧的，任何人的意見都無關緊要。

其中最勁爆內容，是有關於公司旗下女主播卓仕琳與七老闆，「盧文慶」自曝：

三隻羊女主播誰沒陪我睡過？卓仕琳、七老闆。

另一名被指曾陪睡的三隻羊女主播七老闆（IG@qijie711_）

另一名被指曾陪睡的三隻羊女主播七老闆（IG@qijie711_）

另一名被指曾陪睡的三隻羊女主播七老闆（IG@qijie711_）

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對此「大楊嫂」在影片留言區發文，指該錄音是AI合成造謠。

「七老闆」亦表示已經報警立案，錄音影片是假的，有半個字是真的就去死。

至於「卓仕琳」同樣表示已經報案，稱：

等我回應，還有我沒有，有我退網，黃謠別造了。

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三隻羊人氣主播沫沫（左）去年12月突失蹤，其後傳是被捕入獄，但相關細節近日才曝光。（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：

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