震撼錄音檔瘋傳 三隻羊小楊哥旗下美女主播被爆集體陪睡高層
撰文：聯合新聞網
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內地抖音網紅「瘋狂小楊哥」近來風波不斷，繼傳出出軌女徒弟、販售假香港月餅後，現又傳出旗下女主播驚爆「集體陪睡」高層主管，震撼錄音檔曝光，震驚內地網絡！
內地網絡20日瘋傳一段長達2分10秒錄音檔案，指是小楊哥公司「三隻羊」董事「盧文慶」醉酒後所言，其中還夾雜著一名女子提醒他房間裡裝有「靜音器」，勸其別再說下去，但「盧文慶」完全沒理會。
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音檔中「盧文慶」指稱小楊哥外遇對象「沫沫」（徐子昕）是出來賣的，勾引了老闆，是他親手把沫沫送進去的，「她不進去誰進去」遭到這樣的結果是自找的。
「盧文慶」還提到即便三隻羊都離開了，他也毫無畏懼：
我想捧誰就捧誰，我想讓誰火，誰就能火。
自陳認識的主播多的是，既然是他要力捧的，任何人的意見都無關緊要。
其中最勁爆內容，是有關於公司旗下女主播卓仕琳與七老闆，「盧文慶」自曝：
三隻羊女主播誰沒陪我睡過？卓仕琳、七老闆。
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對此「大楊嫂」在影片留言區發文，指該錄音是AI合成造謠。
「七老闆」亦表示已經報警立案，錄音影片是假的，有半個字是真的就去死。
至於「卓仕琳」同樣表示已經報案，稱：
等我回應，還有我沒有，有我退網，黃謠別造了。
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去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：
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