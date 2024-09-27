Alipay國慶上線用戶可享多重優惠　「灣區Pass」一卡通穗港深三地

十一黃金周進入倒計時之際，9月25日，支付寶「出境逛逛節」上線，一站式暢行優惠成新熱點。假期間，香港將舉辦豐富多彩的慶祝活動，為此，支付寶和AlipayHK將同步推出「灣區Pass卡」，在深圳、廣州、香港首次實現「一卡三地通」。這也是大灣區數字互聯互通服務中，首次出現兩地錢包聯動的交通優惠。



國慶期間，香港將舉辦豐富多彩的慶祝活動，包括免費開放博物館、濕地公園，半價看電影，海港城、萬寧、周大福等熱門商戶用支付寶最高立減高500元人民幣等。為此，支付寶和港版「支付寶」（AlipayHK）國慶節將同步推出「灣區Pass卡」，在深圳、廣州、香港首次實現「一卡三地通」，覆蓋巴士、地鐵、網約車、火車等，內地遊客只需用1元人民幣即可購買，並領取多重暢行優惠包。

從10月2日起到明年元旦，用支付寶坐港鐵，從羅湖或落馬洲出發都打八折，用戶可先在「香港GO搭港鐵」小程序上領優惠券，綁券到乘車碼即可掃碼過閘享優惠，還能和Pass卡內的紅包疊加使用。

十一及重陽節小長假，AlipayHK推出連串優惠，北上優惠總值超過萬元。（AlipayHK提供）

9月24日，AlipayHK已宣布，為了感謝AlipayHK用戶對跨境乘車服務的支持，自10月1日起，AlipayHK聯乘內地支付寶在兩地錢包同步推出「出行優惠Pass」，令兩地錢包用戶都可以享受至抵搭車優惠。10月1日更推出限時優惠以港幣1元搶購價值超過60元的「出行優惠Pass」，覆蓋本地及內地AlipayHK覆蓋之交通工具場景等，搭一程即可回本。

用戶只須在AlipayHK主頁上方搜索「交通」或點擊右下方「交通」按鈕，進入交通頻道，選擇易乘碼展示對應公共交通工具乘車碼，即可掃碼乘車；進入Call車專區，輸入出發地和目的地即可一鍵Call車，更多交通優惠均可於專區內領取。

10月1日起，AlipayHK聯乘內地支付寶在兩地錢包同步推出「出行優惠Pass」，限時推港幣1元搶購。（AlipayHK提供）

開通乘車碼教學。（AlipayHK提供）

Call車教學。（AlipayHK提供）

而10月1日至31日，用戶可在App內的北上消費專區領取「筆筆減」活動名額，領取當月在內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減人民幣288元。另外，約30個灣區商圈為AlipayHK用戶提供超過400款商戶優惠券，總值超過人民幣1萬元。

同時，用戶於領展中心城、皇庭廣場、金光華廣場等60多間商場內掃描張宣傳海報上的二維碼，可額外領取人民幣18元禮券包。AlipayHK更與Costco深圳店、麥當勞廣東省門店、羅森便利店廣東省門店、霸王茶姬（深圳合作門店）和深圳卓悅中心送出高達人民幣123元優惠券包，於AlipayHK首頁搜尋相關品牌名，進入品牌頁可了解更多詳情及領取優惠。

香港行政長官李家超9月24日曾表示，國慶黃金周將至，香港將舉辦超過400項慶祝國慶活動，預計吸引約115萬至120萬人次內地旅客來港，特區政府已聯合各個部門統籌工作做好接待旅客準備。