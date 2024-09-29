海蜇侵華東最大燃煤發電廠致故障　8日捉10萬公斤　網民稱可吃掉

海蜇被許多人當成餐桌上的美食，但卻為浙江的浙能嘉興發電廠帶來極大困擾。該發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完，讓廠方不得不向外界求助，徵集解決辦法。



發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（網絡圖片）

發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（潮新聞）

發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（潮新聞）

發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（中國之聲）

內媒報道指，浙能嘉興發電廠位於錢塘江北岸的六里灣，是華東區域最大燃煤發電廠，也是全國第二大燃煤發電廠。然而，廠內循泵房的旋轉濾網過去一個多星期遭到大量海蜇入侵，導致機器超負荷故障。

「根本抓不完」，有發電廠員工受訪表示，他們已經24小時分三班抓海蜇，每天有400袋至1000袋的海蜇被清理出廠。他說，光是從9月18日到9月25日這八天，已累計抓了約5250袋、10.5萬公斤的海螫，「30多年間電廠沒遇到過這麼緊急的情況」。

浙江的浙能嘉興發電廠。（潮新聞）

發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（網絡圖片）

發電廠的機械過濾網近日被大量的海蜇卡住，導致故障，即使動員全體員工24小時輪班清理，也無法清完。（網絡圖片）

另一名員工表示，濾網上的海蜇最大能有1公斤重，抓的時候力氣不能太大，否則海蜇碎掉，更不好清理；但太小力用抓不出來。他說，大量海蜇堆積導致現場氣味十分腥臭，還不時會有海水濺出，八個小時清理下來，整個人又腥又臭，「雙腿沉得不像自己的」。

網民：立刻做成生鮮食品販售

對於發電廠的求助，有網民說可以立刻做成生鮮食品販售，「趕緊找個食品廠，在廠房旁搭個車間，安裝條流水線，馬上處理冷藏一條龍，開個網店設個快遞點」，但也有人批評說，「現在做成食物根本不划算......撈了還沒等清理就臭了」。