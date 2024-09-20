美女租客退租後失聯 房東驚見「5年沒丟垃圾」崩潰將家具全扔掉
撰文：中天新聞網
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真的很誇張！深圳一名房東控訴，房子租給一個漂亮女租客，沒想到住了五年退租後，竟留下堆積如山的垃圾，甚至多到門打不開。而且地面發黑，整間房子發臭，她只能忍痛將家具通通丟掉。
據《瀟湘晨報》報道，9月12日一名廣東深圳的房東向媒體投訴，一名26歲的女房客自2019年租下自己的房子，住了五年最近告知不再續住。房東表示，得先點交驗屋後，才能退還押金6千元人民幣，不料她從此卻像人間蒸發，手機打不通、簡訊也不回。
房東表示，「我那時候還覺得她皮膚白白的，很漂亮」。
正當房東來到出租房，還以為鬧命案了，因為第一時間門根本打不開。好不容易推開門，她被眼前景象嚇傻了。因為本來舒適的居住空間，竟被大量垃圾塞爆，包括廚房、梳化、廚台、桌子就連床上都堆滿垃圾，就連浴室廁所的白色地面都已經發黑，房間內也有大面積污垢。
而垃圾當中，有紙箱、垃圾袋、餐盒和衣物，整個鋪滿房間地板，幾乎是寸步難行的狀態。
傻眼的房東，只好找來兩名清潔員，花了兩天兩夜才淨空現場。她說「垃圾裝了十多車吧，垃圾袋也有幾十個」。
由於整個屋內不斷發臭，她氣到將屋內的沙發、床和衣櫃等傢俱通通都丟了，她表示「全部都不能用了，這些傢俱都不乾淨了」。
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