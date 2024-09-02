湖南「九月飛雪」　逾10億隻蜉蝣堆壘公路　汽車跣軚相撞交通癱瘓

湖南漢壽縣一座大橋，9月1日晚間突然出現大量白色飛蟲，像是下雪一樣不斷漫天飛舞，就連橋面上滿滿都是，還讓許多車子打滑動彈不得。專家表示，該飛蟲是蜉蝣，因為繁殖期大量出沒。



即睇當時狀況有多誇張：（按圖了解）



密集飛舞的蜉蝣。（微博截圖 / @三湘都市報）

據《大皖新聞》及《湖南日報》等內地媒體綜合報道，9月1日晚間有網友拍到，在湖南漢壽縣沅水大橋上，出現了漫天飛舞的蟲，「就像下雪一樣，路上有幾厘米厚。」

影片中顯示，在夜晚燈光明亮的橋上，空中和橋面都有很多蟲，有車輛停在橋上無法行駛。而橋面的蟲子堆了好幾厘米厚，就像積雪一樣。

目擊民眾表示，因為橋面飛蟲較多，有多輛車強行開過時出現打滑的情況，甚至發生撞車意外。

9月2日上午，漢壽縣交警大隊工作人員表示，當晚路面大量蟲子已於凌晨全部清除完畢，交通也已恢復正常。

漢壽縣農業農村局向媒體表示，9月1日晚上8點左右，沅水大橋上出現蜉蝣，聚集較多的路段大約有幾百米長，路面集聚的蟲子有幾厘米厚，預估蟲子的數量「至少上10億隻」，到9月2日凌晨現場已經清理完成。

漢壽縣農業農村局專家表示，該蟲為蜉蝣，是一種水生昆蟲。會出現如此奇景，是因為洞庭湖裏的蜉蝣，正處繁殖季節，剛好又被橋面燈光吸引，才會發生大量聚集。

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