深圳醉娃路邊便溺　網約車男司機幫忙擦屁股　網民意見兩極｜有片

近日內地網絡瘋傳一段影片顯示，深圳深夜一名疑似網約車男司機載到一名喝醉的女子，途中女子竟在路旁隨地便溺。令人驚奇的是這名男司機竟然拿了一疊紙巾當場彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。



男司機彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。（影片截圖）

男司機彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。（影片截圖）

男司機彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。（影片截圖）

男司機彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。（影片截圖）

男司機彎下腰為女子「擦屁股」，最後再扶著女子上車。（影片截圖）

微博及X平台上流傳的影片顯示，深圳市25日深夜，一輛白色私家車打著閃光燈停靠在路邊，旁邊人行道上有一位長髮女子光著屁股，蹲在地上便溺。

女子解放完後，卻疑似因為喝醉酒無法起身，這時在一旁的男司機手中拿著一大疊紙巾，分批用紙彎下腰小心地幫女子擦屁股，最後再扶著女子上車。

路邊車輛上的司機將這驚人一幕拍下。（影片截圖）

許多網民看了影片後紛紛留言，有人稱讚這名司機服務太周到，「這司機得加錢了」、「這是親爹了吧，老公估計都不會給她擦」、「必須五星好評」。

但也有人擔心司機事後會惹上麻煩，「怎麼敢的，不怕被告性騷擾和強姦未遂」、「等酒醒，可能會被告性騷擾」、「不如送去警察局，免得日後惹來法律責任」。