全紅嬋獲贈值16萬電動車　一秒躺平展現鬆弛感　想開車要等明年

全紅嬋最近出席活動，再度成為矚目焦點！9月29日她與陳藝文等隊友們來到廣州一家汽車展場，6個人每人獲贈一輛市價約16萬元人民幣的全新電動車。結果全紅嬋一上車就躺平，還不斷拿手機拍照。



據多家內媒綜合報導，這次內地汽車大廠廣汽埃安贈送給廣東的奧運冠軍一人一輛新款電動車，這款車今年8月才上市，售價超過了16萬元人民幣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

在贈車儀式上，全紅嬋沒有太多表情，只是用手抓著隊友陳藝文，期間車廠高層還投其所好，送上全虹嬋超愛的「痛包」給她，上頭除了有不少全妹大頭徽章，還有許多她最愛的烏龜等可愛玩偶。

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而來到選手上車體驗的流程，全紅嬋顯得對汽車很好奇，富有興致的坐上車，還有手機不斷自拍。甚至直接把椅背打直，一秒躺平展現一貫的「鬆弛感」。

為了犒賞奧運奪牌冠軍與為自家品牌打廣告，汽車大廠可說是砸下重金，全紅嬋、謝思埸、陳藝文、陳清晨、王柳懿、王芊懿等六名選手一人一輛廣汽埃安霸王龍SUV純電車，另外4名教練也各獲贈一輛廣汽傳祺E8新車。

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但據規定，今年17歲的全紅嬋還沒辦法開車，只能等年滿18歲才能考駕照。事實上這已經是全妹獲贈的第二輛汽車，東京奧運後她也曾獲贈一輛全新紅旗H9，據傳至今仍停在湛江邁合村老家的倉庫，都沒有開過。

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