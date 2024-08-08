巴黎奧運｜全紅嬋跳水奪金搞喊女主播：以媽媽心態邊讚嘆邊不捨…

中國17歲跳水選手全紅嬋6日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中奪金，賽後她激動抱著教練、隊友哭泣。台灣前主播蕭彤雯表示，看到這一幕她也忍不住哭了，「我都是用一個媽媽的心態看著她，邊讚嘆邊捨不得就對了。」



全紅嬋6日晚間在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，完成奧運二連霸紀錄，搭檔陳芋汐也以420.70分獲得第二名。全紅嬋賽後擁抱教練陳若琳、陳芋汐，一度激動落淚。

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前主播蕭彤雯7日在臉書發文表示，全紅嬋7歲就開始接受跳水訓練，14歲拿下東京奧運女子單人跳水10公尺台金牌，當時她可能還不太了解奧運對運動員的意義，現在她17歲了，體態和心態已經成長，這次的巴黎奧運無論是意義或感受，都和上次大不相同：

我都是用一個媽媽的心態看著她，邊讚嘆邊捨不得就對了。

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張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

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全紅嬋奪得金牌，打破中國前跳水選手伏明霞的紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。全紅嬋出生於廣東湛江，父母都是農民，家境清貧，她曾在採訪中透露決定接受跳水訓練的原因：

媽媽生病了，想賺很多很多錢給媽媽治病，得了獎金，這樣可以補貼家裡的支出，自己的心願是開一家辣條店，因為這是童年吃到最多的食物。

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江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

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