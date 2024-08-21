全紅嬋收到值8000元LV烏龜掛飾　網民：又來蹭我們奧運冠軍熱度

精品品牌Louis Vuitton（LV）先前推出一款要價7400元（人民幣，下同，約8000港元）的烏龜掛飾，被網友們吐槽「又醜又貴，蹭奧運冠軍的熱潮」。



全紅嬋近日參加男星王俊凱主演電影《刺蝟》試映會時，包包上掛了該款烏龜掛飾，讓不少人直呼：「LV這行銷速度真快。」

精品品牌Louis Vuitton（LV）先前推出一款要價7400元（人民幣，下同，約8000港元）的烏龜掛飾，被網友們吐槽「又醜又貴」。（微博圖片）

全紅嬋超愛烏龜 乒乓球王王楚欽也收到（點圖了解更多）：

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綜合內媒報導， LV所推出的這款烏龜掛飾，採用了皮革製作，龜殼上則用經典的LV老花圖案，可以用來放耳機、零錢、鑰匙等小物品，同時也推出不同顏色，供消費者選擇。

品牌公關方面也贈與該款掛飾給數名運動員，作為行銷手法之一。

先前LV推出的消息一出，不少網友直呼：

「這設計太醜了吧，跟全紅嬋的夜光小烏龜比，這不會發光，還很貴」

「好醜！邊角料清倉嗎，誰買真的笑誰了」

「又醜又貴，這不是明擺著搶錢嗎？還蹭上全紅嬋的熱度了」

「又來蹭我們奧運冠軍的熱度，蹭也不會好好蹭，做好醜啊，還能賣這麼貴一個」

「7400把智商按在地上摩擦，還沒全妹的夜光小烏龜好看」



全紅嬋在巴黎奧運女子雙人、單人10米高台跳水均奪得金牌（Reuters）

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還有不少人在相關貼文下方，標記全紅嬋的帳號。LV官方也迅速送了全紅嬋一個深藍色的烏龜掛飾，讓粉絲直呼：

「不知道是不是因為全紅嬸掛了這隻小烏龜，現在再看這個包飾竟然覺得順眼了，掛包上還挺好看的」

「果然，全紅嬋能讓所有的小烏龜都變得流行」

「LV這代言費太便宜了」

「 LV專門為誰而搞，我們都清楚」



有人指出，不只全紅嬋收到LV贈送的烏龜掛飾，本屆奧運拿下乒乓球混雙、男團冠軍的「球王」王楚欽也早就收到烏龜掛飾，並在奧運結束返國時，掛在行李袋上。

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江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

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全紅嬋先前在巴黎奧運女子單人跳水10米台半決賽前，被網友發現在直播間買「烏龜盲盒」，引起熱議。

她日前返家後，在社群平台上曬出自己的「夜光烏龜」戰利品，讓粉絲笑翻直呼，「奧運冠軍王者『龜』來。」也讓全世界都知道，全紅嬋對烏龜的喜愛。

全紅嬋也曾在去年亞運會賽後採訪上透露，自己喜歡烏龜的原因是「覺得烏龜又醜又可愛的」。師姐王涵也補充，「全紅嬋特別喜歡綠色」。所以粉絲時常會到比賽場邊，送她烏龜相關的娃娃吊飾等等。

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張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

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