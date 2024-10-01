長龍航空廣州飛杭州乘客被通知下機　機組：輪胎被劃破，有個洞

內媒《南方都市報》報道，10月1日，浙江長龍航空一趟從廣州飛往杭州的航班約延誤一小時三十分鐘。據機組人員稱，飛機有輪胎「破了」。換新輪胎後，乘客重新登機。



長龍航空廣州飛杭州航班延誤，機組人員稱輪胎被劃破了。（南方都市報）

「航旅縱橫」APP顯示，10月1日，浙江長龍航空GJ8700航班從廣州飛往杭州，原計劃於當日14時40分從廣州白雲國際機場起飛。最終延誤至16時40分起飛，於18時20分到達杭州，延誤一小時三十分鐘，涉事的執飛飛機為空客321-200。

長龍航空廣州飛杭州航班延誤，機組人員稱輪胎被劃破了。（南方都市報）

長龍航空廣州飛杭州航班延誤，機組人員稱輪胎被劃破了。（南方都市報）

多名乘客表示，當時登機沒不久，機上廣播便稱因安全原因，乘客需要下飛機，並在候機室里等待重新登機，「機組人員說我們也要把行李一起帶下飛機」。

該航班機組人員則表示，「飛機輪胎被劃破，有個洞，不安全，飛機要換新輪胎。」乘客在機場等待重新登機期間，機場通知乘客稱由於飛機延誤，將在登機口提供免費飲料。