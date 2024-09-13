天津機場接連2日無法起降　客服：公共安全原因，1小時無飛機落地

繼9月11日後，天津濱海國際機場9月12日晚再次因不明原因受到影響，大面積停止航班起降1個多小時。



9月12日晚，多名網民發帖稱，天津機場航班運營再次因不明原因受到影響。據「飛常準」App顯示，9月12日20:10至21:46天津濱海機場無進出港航班，進港備降航班達18班次。目前航班已恢覆起降。

機場客服表示，因公共安全原因，從晚8時許至晚9時許的一個小時內，原應落地的十多個航班均無法降落。對於12日晚航班延誤，是否也是無人機導致？客服則稱，目前暫時不清楚。

天津濱海機場公安分局航站區派出所警方亦表示，「機場航班確實受到影響，正在進行調查。」

大量航班在天津上空盤旋無法落地。

這是天津濱海機場連續第二天出現航班大面積停止起降的情況。據此前報道，9月11日晚，天津濱海國際機場曾通報稱，當晚7時33分，濱海機場因無人機導致的公共安全原因，航班起降受到影響。