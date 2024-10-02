武術｜中國隊13金居世青賽金牌榜首　港隊奪7金9銀5銅再創佳績

由國際武術聯合會主辦，汶萊武術總會承辦之「第九屆世界青少年武術錦標賽」於2024年9月23日至30日在汶萊斯里巴加灣市舉行，賽事吸引了50個國家及地區逾500名運動員參加。

中國國家隊在本次比賽中以13枚金牌的成績居本屆大賽金牌榜第一。港隊亦斬獲佳績，勇奪7金9銀5銅，合共21面獎牌。



世界青少年武術錦標賽由國際武術聯合會主辦，每兩年舉辦一次。本屆大賽由文萊武術總會承辦，設置了武術套路、散打兩大分項。中國國家隊、香港隊、澳門隊，以及台灣隊皆有參賽。下屆賽事將在中國天津市舉辦。

港隊在本次世青競標賽中收穫7金9銀5銅。

香港武術代表隊由中國香港武術聯會執行委員唐宇雯女士擔任領隊，與林杭貴總教練、黃志光教練、張立功教練、張琦媛教練、鄭天慧教練及朱元鵬教練帶領22位運動員參加套路及散打項目。

經過連日激烈而緊張的比拼，中國香港武術代表隊共獲7金9銀5銅的佳績，為港爭光。總會期待運動員繼續吸取大賽經驗，之後為港隊及同自己的運動生涯取得更好成績。

此外，中國隊派出10余名運動員參賽，經過多日奮戰，最終贏得套路項目10面金牌、1面銅牌，散打項目3面金牌、4面銀牌、1面銅牌。澳門隊收獲6面金牌、6面銀牌、10面銅牌。台灣隊則獲1面金牌、4面銀牌、3面銅牌。

第九屆世界青少年武術錦標賽散打男子60公斤級決賽中，中國選手郭俊彪戰勝阿爾及利亞選手哈姆扎，獲得冠軍。（新華社）

港隊成績詳列如下：

運動員-項目-成績



羅安衡-男子B組太極拳-金牌



羅安衡-男子B組太極劍-金牌



林譯生-男子B組南棍-金牌



林譯生-男子B組南拳-銀牌



林譯生-男子B組南刀-銅牌



王敬涵-女子A組刀術-金牌



王敬涵-女子A組棍術-銀牌



曾楚喬、王敬涵、鍾卓言-女子A組對練-金牌



鄧正允-女子C組南拳-金牌



鄧正允-女子C組南刀-銀牌



葉永熙-男子C組槍術-金牌



李泓進、周俊宇、李天樂-男子A組對練-銀牌



李天樂-男子A組太極扇-銀牌



鄭絺瑜-女子B組太極劍-銀牌



何政孝-男子C組南拳-銀牌



何政孝-男子C組棍術-銅牌



藍舒詠-女子C組棍術-銀牌



梁信一-男子兒童組散打45KG-銀牌



李泓進-男子A組棍術-銅牌



邱瀟蝶-女子青年組散打48KG-銅牌



古天浩-男子青年組散打52KG-銅牌

