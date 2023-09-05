香港武術隊亞運授旗儀式　世大運冠軍許得恩再出征：開心最重要

中國香港武術聯會第十七屆執行委員會就職典禮昨晚（4日）舉行。典禮上，會長霍震寰向世界大學生運動會中獲得1金1銀2銅的香港武術隊辦發獎勵，並為即將參加9月杭州亞運的香港武術隊進行授旗儀式。

世大運太極劍冠軍得主許得恩亦將出戰本次亞運，接受《香港01》訪問時他表示，雖然賽程較緊，但他已平衡休息與訓練，將自己保持在隨時能夠上場的狀態，希望「玩的開心」輕鬆應對。



會長霍震寰，副會長夏德建、趙式慶、車建初、徐小明、謝肅方、馬清楠、關本立、霍啟文等嘉賓，及香港武術隊運動員等出席典禮。

霍震寰會長發表致辭時表示，香港擔當著中外文化藝術中心交流的角色，有責任令中華武術文化有更大的創造性轉化。隨著疫情平復、社會回歸正常，武術聯會將重新恢復舉辦各項比賽。去年年底亦與廣東省武術協會、澳門武術總會共同成立大灣區武術聯盟，以凝聚武術資源，向世界彰顯大灣區多才多藝的文化，提升國家軟實力。

霍震寰會長向在世大運獲得佳績的香港武術隊頒發獎勵，並為出戰亞運的7人代表隊進行授旗儀式，希望香港武術隊能再創高峰。

世大運「太極劍」項目金牌得主、「太極拳」銅牌得主許得恩，將再次征戰杭州亞運。他坦言，兩次賽事間隔時間較近，確實難以一直保持高峰狀態，所以結束世大運後首要是休息，「今次策略就係打完世運之後一定要有個時間放鬆，休息系好緊要嘅，尤其系太極方就系要靜先。」

談及這次亞運會的目標，許得恩表示「玩的開心」最重要。他以田徑等項目舉例，表示武術不是跑得快就是冠軍，而是帶有主觀性在其中，因此他希望自己能放鬆比賽、發揮正常，「我覺得開心冇壓力個人唔緊張噉上場仲有機會表現得暢快，觀眾都睇得爽。」

世大運「太極劍」項目金牌得主、「太極拳」銅牌得主許得恩

對於對手，他謙虛表示，雖然「英雄惜英雄」會比較關注中華台北隊的孫家閎，但賽場上最大的對手仍然是自己，比分就交給觀眾及裁判用專業的角度評價。而他只希望，在亞運會上第二次展示新的太極劍套路，可以更加得心應手。

據悉，本次亞運會香港武術隊將派出7人參賽，男子有許得恩、劉子龍出戰；女子則有5人，包括陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢、沈曉榆。