內蒙古沙漠越野車網紅陡坡翻滾而下　無越野經驗年輕堂兄弟身亡

內媒《縱覽新聞》報道，9月7日，有多名網友發佈影片表示，一輛越野車在內蒙古巴丹吉林沙漠越野時發生意外，車內兩人不幸身亡。據了解，車上兩人均來自山東曹縣邵莊鎮。邵莊鎮政府職員證實，該鎮確有兩人在巴丹吉林沙漠不幸死亡。



一越野車在巴丹吉林沙漠進行沙漠越野時發生意外。（影片截圖）

一越野車在巴丹吉林沙漠進行沙漠越野時發生意外。（影片截圖）

網傳影片顯示，發生意外的是一輛牧馬人，車輛看起來受損十分嚴重，引擎蓋、前擋風玻璃和車門玻璃均已消失，車門也發生嚴重變形。

去世車主的一位朋友表示，事情發生在9月7日，車主是一名25歲左右的男子，車上另一名死者是車主的堂弟，與車主年紀相當。車主平時為人很好，喜歡玩越野，但屬於新人，沒有什麼越野經驗，當時去巴丹吉林沙漠也沒有跟隨車隊前往，結果車子不慎從坡上翻滾下來遇難。

一越野車在巴丹吉林沙漠進行沙漠越野時發生意外。（影片截圖）

事發景區外網紅打卡點

一名曾到過事發現場的網友表示，這片區域在巴丹吉林沙漠景區之外，叫包力道鍋，是一個網紅打卡點，經常有越野車到這裏玩沙漠越野。

據了解，巴丹吉林沙漠中的包力道鍋、尼三鍋在越野圈內屬於熱門打卡點，號稱坡度陡、難度大、沙子軟。在社交媒體，有不少越野車車主曾發佈到這些地方挑戰的影片。

有不少越野車車主曾發佈到這些地方挑戰的影片。（影片截圖）