上海女帶貓行街　貓咪捲扶手電梯半個鐘恐截肢　網民怒轟主人無腦

帶上心愛的毛孩出門十分常見，但稍有不慎可能會讓毛孩意外受傷。近日，上海一名女子的寵物貓被捲入百貨公司的扶手電梯，引發圍觀民眾和網友心疼，許多人批評牠的主人缺乏常識、不負責任。



據中國媒體《農民頻道》9月23日報道，近日，上海一名身着白色連身裙的女子帶寵物貓出門，在百貨公司上扶手電梯時，疑因未及時抱起貓咪，導致牠被捲入扶手電梯無法掙脫。

近日，上海一名女子的寵物貓被卡進百貨公司的自動扶梯。（Instagram截圖 / @overseas.huasheng）

近日，上海一名女子的寵物貓被卡進百貨公司的自動扶梯。（Instagram截圖 / @overseas.huasheng）

網傳影片顯示，貓咪被困時還抱着主人的一隻鞋，疑似牠的一隻爪子和鞋被同時卡住。在扶手電梯停運後，貓咪的主人在原地等待維修工人，圍觀民眾面露同情，但都表示束手無策。

據知情者稱，這隻貓咪被卡在扶手電梯裏半小時後被維修工人救出，隨後主人抱起受傷的貓咪徑直離去。

這一新聞登上微博熱搜後，許多內地網友紛紛心疼受傷的貓咪並批評牠的主人：

．「可憐的毛孩子！」

．「隔着屏幕都疼。」

．「估計得截肢了。」

．「炫貓不帶腦子。」

．「攤上這種主人也是倒大霉了。」



還有多名網友指出，無論是搭乘扶手電梯還是直立電梯，都應及時把寵物抱起來，否則電梯容易卡住寵物的爪子或寵物牽繩引發危險。

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