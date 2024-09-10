有片｜美女直播賣車慘叫痛哭　被防夾車門夾手　癱軟跪地再被吊起

撰文：中天新聞網
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賣車直播沒想到變成翻車現場！

內地一名女直播主，在鏡頭前示範電動車的防夾功能時，結果突然不斷放聲尖叫，原來是後車廂門夾住她的手，而且還不斷往上拉。

女主播手被夾住，後車廂門卻反覆升降，讓她剛跪下又被吊起，只能不停慘叫。（微博影片截圖）
掙脫後的女主播已無力再進行直播，不斷站在車旁哭泣。（微博影片截圖）

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據悉，該名身穿水手服，綁著可愛包包頭的女主播，當時正在直播間自信的介紹一款電動車。

正當她示範後車廂門的防夾功能時，沒想到意外突然發生，她的手當場被門夾住，瞬間發出「啊啊啊」的尖叫聲。

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她另一手驚恐的不斷操作遙控鑰匙，但後車廂門卻反覆升降，讓她痛苦地從蹲坐姿勢被迫墊腳站起，之後又重複了好幾次，直到20秒後才脫困。

直播影片曝光後，引發網友熱議。

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有人留言表示：

「透過螢幕看就覺得好痛」
「車商啪啪打臉」

也有不少人關心她的傷勢。

而這不是電動車第一次出意外，內地著名科技企業「360集團」創始人周鴻禕，7月底在體驗廣州汽車車集團旗下電動車品牌「廣汽埃安」的新車「昊鉑」時，遭到聲稱具有「防夾功能」的車門夾到手指，發出「啊」的一聲慘叫。

「360集團」創始人周鴻禕7月底在體驗廣汽埃安的新車昊鉑時也遭到聲稱具有「防夾功能」的車門夾到手指，當場慘叫一聲。（微博影片截圖）
「360集團」創始人周鴻禕7月底在體驗廣汽埃安的新車昊鉑時也遭到聲稱具有「防夾功能」的車門夾到手指，當場慘叫一聲。（微博影片截圖）

周鴻禕雖然下車後扶著被夾的手指沉默多時，手指也敷了冰袋，不過他事後還是在網絡上硬誇：

廣汽埃安的車是好車！

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