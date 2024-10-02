全紅嬋銅像被狠批粗糙四不像！穿泳衣竟有肚臍　網民：只有痣最像

17歲的中國跳水金牌全紅嬋，巴黎奧運後熱度不減，除了出席活動和隊友一起接受廠商贈車，在廣州還為她的銅像揭幕。但有不少網友認為銅像粗糙又四不像，甚至在泳衣上還有肚臍眼，狠批不合理。



全紅嬋銅像落成，卻被網民狠批：（按圖了解）



最新揭幕的全紅嬋銅像挨批「四不像」，泳衣上還有肚臍眼。（微博）

據內地媒體綜合報道，9月27日全紅嬋的銅像在廣州體育文化博物館揭幕，但許多人瞧了半天，就是看不出來這主角到底是誰。

據悉，這座銅像設計的是全紅嬋站上跳台時，起跳前的姿勢。但有網友認為臉孔跟本人不太像，臉頰上也變肉了。網友笑說，全身上下唯一像的，就是嬋寶嘴角右下方的痣，有人從「這顆痣」終於認出是全紅嬋。

也有網友拿放大鏡，仔細檢視銅像每個細節部位，努力糾錯。發現有個地方超怪，就是全紅嬋銅像的中央，為何穿著泳衣還會長出「肚臍眼」，狠批違反常識，還有人呼籲銅像撤回重做。

消息一出，引發許多網友議論，表示：

．「這個雕刻家怎麼這麼牛？竟把我的嬋寶雕刻得一點都不像，只有名字是一模一樣的。」

．「這個銅像沒有嬋寶本人漂亮可愛」

．「這肚臍眼（暈）」

．「其實不應該有肚臍眼，因為人家穿了泳衣」

．「除了名字，一點都不像」



另外還有網友認為，這樣的方式的確欠妥。因為以往立銅像多為紀念退役的運動員，全紅嬋才17歲，懸掛奪冠照片或許較為合適。

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