全紅嬋銅像被狠批粗糙四不像！穿泳衣竟有肚臍 網民：只有痣最像
撰文：中天新聞網
出版：更新：
17歲的中國跳水金牌全紅嬋，巴黎奧運後熱度不減，除了出席活動和隊友一起接受廠商贈車，在廣州還為她的銅像揭幕。但有不少網友認為銅像粗糙又四不像，甚至在泳衣上還有肚臍眼，狠批不合理。
全紅嬋銅像落成，卻被網民狠批：（按圖了解）
據內地媒體綜合報道，9月27日全紅嬋的銅像在廣州體育文化博物館揭幕，但許多人瞧了半天，就是看不出來這主角到底是誰。
據悉，這座銅像設計的是全紅嬋站上跳台時，起跳前的姿勢。但有網友認為臉孔跟本人不太像，臉頰上也變肉了。網友笑說，全身上下唯一像的，就是嬋寶嘴角右下方的痣，有人從「這顆痣」終於認出是全紅嬋。
也有網友拿放大鏡，仔細檢視銅像每個細節部位，努力糾錯。發現有個地方超怪，就是全紅嬋銅像的中央，為何穿著泳衣還會長出「肚臍眼」，狠批違反常識，還有人呼籲銅像撤回重做。
消息一出，引發許多網友議論，表示：
．「這個雕刻家怎麼這麼牛？竟把我的嬋寶雕刻得一點都不像，只有名字是一模一樣的。」
．「這個銅像沒有嬋寶本人漂亮可愛」
．「這肚臍眼（暈）」
．「其實不應該有肚臍眼，因為人家穿了泳衣」
．「除了名字，一點都不像」
另外還有網友認為，這樣的方式的確欠妥。因為以往立銅像多為紀念退役的運動員，全紅嬋才17歲，懸掛奪冠照片或許較為合適。
帶挈全村發財 點圖放大看更多全紅嬋最新消息：
+21
點圖放大看看全紅嬋之前練習街舞的情形：
+2
汪明荃佛山開唱對全紅嬋疼愛有加 勸喻民眾要保護對方私隱全紅嬋化身迷妹與成龍搞笑互相膜拜 大哥自稱對方是偶像浙江雁盪山纜車突發故障1遊客墮下 當地：門被風吹開傷者正治療文青女神親筆信賀國慶！11年前遭封殺 曾撐太陽花、香港佔中運動曾為市內最高 上海動物園摩天輪將拆 網民不捨：承載三代人回憶
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】