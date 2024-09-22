全紅嬋化身迷妹與成龍搞笑互相膜拜　大哥自稱對方是偶像

2024大灣區電影音樂晚會綵排現場，影壇巨星成龍與中國兩大體壇巨星全紅嬋和樊振東見面，17歲的全紅嬋見到成龍表現非常興奮，二人先來個互相膜拜「三叩首」，繼而熱情擁抱合照，之後「大哥」遇上樊振東時同樣膜拜行禮，並指出兩位運動員都是他的偶像。



全紅嬋見成龍化身迷妹

《中國電影報道》在微博上載一段2024大灣區電影音樂晚會綵排現場的影片，成龍分別跟新一代跳水女王全紅嬋和國家隊乒乓球主力樊振東兩位在巴黎奧運大放光芒的金牌選手見面，成龍大讚全紅嬋：「偶像，偶像，你是我的偶像。太厲害了，你太厲害了，中國人的驕傲。」

不過全紅嬋看來較成龍更興奮，大哥向他做出雙手膜拜，小妮子立即做出相同動作「回禮」，之後跟對方握手再擁抱良久，全紅嬋開心得又笑又跳，一下子化身為「迷妹」。

成龍在活動綵排上跟「偶像」全紅嬋、樊振東合照。（微博）

樊振東有禮微笑接受讚賞

成龍之後又上前跟樊振東說：「為國家升國旗是我一輩子的夢想，我都做不到，你們做到了，太牛了（意思相當於很厲害）你們，偶像，大偶像。」相對全紅嬋的激動，樊振東顯得相當冷靜，有禮地微笑接受「大哥」讚賞。

（中國電影報道微博）

2024大灣區電影音樂晚會周日（22日）晚上8時在澳門舉行，除了成龍外，出席歌手還包括李克勤、王力宏、肖戰、杜德偉、古巨基、林志炫、易烊千璽、葉麗儀、林憶蓮等，運動員方面，則有全紅嬋、樊振東、龍道一、劉清漪、馮紫琪等奧運選手。